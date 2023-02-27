На Дніпропетровщині жінку на балконі випадково зачинила дитина

У селищі Широке на Дніпропетровщині надзвичайники допомогли жінці, яку її маленька дитина випадково зачинила на балконі квартири.

Про це розповіли у пресслужбі ДСНС України.

Виклик рятувальники отримали у понеділок, 27 лютого.

"По прибуттю за вказаною адресою рятувальники за допомогою драбини потрапили на балкон квартири, розташованої на другому поверсі будинку, відчинили двері і надали жінці доступ до помешкання", - розповіли рятувальники.

Нагадаємо, у Дніпрі на балконі квартири жило понад сотню кажанів (фото).

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