Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Дніпропетровщині жінку на балконі випадково зачинила дитина

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
411
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Дніпропетровщині жінку на балконі випадково зачинила дитина

Фото: Facebook/ ДСНС України

Маленька дитина випадково зачинила маму на балконі квартири.

У селищі Широке на Дніпропетровщині надзвичайники допомогли жінці, яку її маленька дитина випадково зачинила на балконі квартири.  

Про це розповіли у пресслужбі ДСНС України.

Виклик рятувальники отримали у понеділок, 27 лютого.

"По прибуттю за вказаною адресою рятувальники за допомогою драбини потрапили на балкон квартири, розташованої на другому поверсі будинку, відчинили двері і надали жінці доступ до помешкання", - розповіли рятувальники.

Нагадаємо, у Дніпрі на балконі квартири жило понад сотню кажанів (фото).

Читайте також:

Київ замість Москви: у Берліні переназвали кафе на честь української столиці

Київ замість Москви: у Берліні переназвали кафе на честь української столиці

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
411
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація