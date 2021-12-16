На Дніпропетровщині зіткнулися позашляховик та маршрутка: є поранені

На Дніпропетровщині зіткнулися позашляховик та маршрутка: є поранені

В салоні буса було дев’ятеро пасажирів.

Зіткнення позашляховика та маршрутки сталося на Дніпропетровщині: шестеро людей зазнали травм.

Про це йшлося в сюжеті ТСН.19:30 15 грудня.

Аварія сталася на Криворізькій трасі - на перехресті водійка БМВ повертала ліворуч і не пропустила рейсовий автобус сполученням Одеса-Дніпро. В салоні буса було дев’ятеро пасажирів - п’ятеро з них зазнали травм. Травмована і водійка позашляховика.

Після огляду потерпілих половину з них лікарі відпустили додому. У лікарні залишаються троє - в них травми різного ступеню тяжкості.

Нагадаємо:

Читайте також:

ДТП в Дніпропетровській області: зіткнулися позашляховик та маршрутка – 6 людей травмовані | ТСН 19:30