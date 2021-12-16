На Дніпропетровщині зіткнулися позашляховик та маршрутка: є поранені

В салоні буса було дев’ятеро пасажирів.
Зіткнення позашляховика та маршрутки сталося на Дніпропетровщині: шестеро людей зазнали травм.
Про це йшлося в сюжеті ТСН.19:30 15 грудня.
Аварія сталася на Криворізькій трасі - на перехресті водійка БМВ повертала ліворуч і не пропустила рейсовий автобус сполученням Одеса-Дніпро. В салоні буса було дев’ятеро пасажирів - п’ятеро з них зазнали травм. Травмована і водійка позашляховика.
Після огляду потерпілих половину з них лікарі відпустили додому. У лікарні залишаються троє - в них травми різного ступеню тяжкості.
Нагадаємо:
- У Луцьку біля торгового центру автівка в'їхала у натовп людей, які переходили дорогу пішохідним переходом. В результаті зіткнення постраждали 6 людей, а 16-річного водія, який їздив без прав на батьківському авто, затримали правоохоронці.
- Найбільше в аварії постраждали 39-річна жінка та її 5-річний син. Зараз жінка в обласній лікарні в критичному стані. Вона досі у комі в реанімації. В іншій, дитячій лікарні перебуває 5-річний син потерпілої із забійною раною лоба. Його життю, за словами медиків, загрози немає.
- Суд відправив 16-річного водія під цілодобовий домашній арешт.
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