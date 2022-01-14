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На Дніпропетровщині зіткнулися легковик та автобус з пасажирами: обидва автомобілі згоріли, є загиблі та постраждалі

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На Дніпропетровщині зіткнулися легковик та автобус з пасажирами: обидва автомобілі згоріли, є загиблі та постраждалі

Інформатор

Що саме спричинило зіткнення, зараз невідомо.

У Дніпропетровській області 14 січня на дорозі зіткнулися рейсовий автобус та легковик. Внаслідок чого загинув чоловік, ще двоє людей, включаючи дитину, постраждали.

Про це пише "Інформатор".

Як стало відомо, подія сталася між селами Піщанка та Новоселівка. Там на дорозі не розминулися "ВАЗ" та автобус "Еталон" з пасажирами. Після зіткнення обидва транспортні засоби загорілися.

Що саме спричинило зіткнення, зараз невідомо. Проте внаслідок аварії загинув водій “ВАЗу”. Ще двох людей госпіталізували до лікарні.

У момент того, що сталося, в автобусі перебували 10 пасажирів і водій. Вони встигли вийти з транспорту, перш ніж його повністю охопив вогонь.

На місці події працювали слідчі з ДТП та рятувальники. Встановлюються всі деталі того, що сталося.

Нагадаємо, що у селі Вигін Білгород-Дністровського району сталася пожежа в будівлі.Тіло обгоріло до невпізнаності.

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