На Дніпропетровщині зіткнулися вантажівка та автобус з пасажирами: є загиблі та постраждалі

Що саме спричинило ДТП, зараз невідомо.
На Дніпропетровщині вранці 10 березня сталася смертельна ДТП. На дорозі зіткнулися вантажівка та автобус із пасажирами.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.
Як стало відомо, подія сталася близько 06:55 на трасі "Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам'янка — Луганськ — Ізварине". Там зіткнулися вантажний автомобіль ГАЗ та автобус Mercedes, у салоні якого було п'ять пасажирів.
Що саме спричинило це, зараз невідомо. Проте внаслідок аварії загинула пасажирка автомобіля ГАЗ, водія транспортного засобу затиснуло у кабіні. Постраждалого госпіталізували до лікарні.
На місці події працювали рятувальники та слідчі з ДТП. Встановлюються всі деталі того, що сталося.
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