На Дніпропетровщині злочинці за допомогою тротилових шашок підірвали банкомат

Вибухові пристрої здетонували і буквально термінал “вивернули навиворіт”.
У Покрові Дніпропетровської області вночі 14 січня невідомі підірвали банкомат.
Про це пише місцеве видання "Нікопольська правда".
Як стало відомо, подія сталася близько 02:00 на вулиці Київській. Невідомі заклали до банкомату, розташованого в будівлі магазину, дві тротилові шашки.
Вибухові пристрої здетонували і буквально термінал “вивернули навиворіт”. Проте до готівки злочинці дістатися так і не змогли.
Наразі правоохоронці розшукують підозрюваних у скоєнні злочину.
Нагадаємо, що за добу по всій Україні збрехали про закладену вибухівку в 600 об’єктах. Правоохоронці кажуть, що перевіряють кожен з них. Жоден не підтверджено.
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