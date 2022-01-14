На Дніпропетровщині злочинці за допомогою тротилових шашок підірвали банкомат

На Дніпропетровщині злочинці за допомогою тротилових шашок підірвали банкомат

Вибухові пристрої здетонували і буквально термінал “вивернули навиворіт”.

У Покрові Дніпропетровської області вночі 14 січня невідомі підірвали банкомат.

Про це пише місцеве видання "Нікопольська правда".

Як стало відомо, подія сталася близько 02:00 на вулиці Київській. Невідомі заклали до банкомату, розташованого в будівлі магазину, дві тротилові шашки.

Вибухові пристрої здетонували і буквально термінал “вивернули навиворіт”. Проте до готівки злочинці дістатися так і не змогли.

Наразі правоохоронці розшукують підозрюваних у скоєнні злочину.

Нагадаємо, що за добу по всій Україні збрехали про закладену вибухівку в 600 об’єктах. Правоохоронці кажуть, що перевіряють кожен з них. Жоден не підтверджено.

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