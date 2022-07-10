На Дніпропетровщині знайшли мертвим зниклого 6-річного хлопчика

Дитину знайшли мертвою.

Про це повідомляється на сторінці "Пошук зниклих дітей".

"Важкий день! Пошук малюка призупинений, у зв'язку з виникненням нових обставин. Ми зробили все, що могли. Пошук зупинено, до з'ясування", - йдеться в повідомленні.

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Попередньо відомо, що хлопчика знайшли мертвим. У коментарях під дописом додається, що дитину могли вбити.

Поки що на сайті поліції офіційної інформації з цього приводу немає.

Дитина зникла ввечері 7 липня у селі Проточі Царичанського району.

До розшуку 6-річного Василя було залучено близько 200 поліцейських різних служб, пошуково-рятувальний кінологічний загін "Антарес", участь у пошуку хлопчтика брали волонтери, місцеві жителі. Під час пошуку правоохоронці використовували дрон з тепловізором, прочісували ліс, обстежували берег ріки.

Нагадаємо, у Житомирській області правоохоронці розшукали чоловіка, який майже тиждень блукав у лісі. Чоловік пішов по гриби, а у результаті кілька днів ночував серед кущів та дерев.

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