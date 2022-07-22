На Дніпропетровщині знайшли тіло 6-річного хлопчика, якого шукали два тижні

Дива не сталося, шестирічного Василька, якого два тижні шукала вся Дніпропетровщина, знайшли мертвим.

Тіло хлопчика виявили на рапсовому полі за шість кілометрів від його рідного села, повідомляють кореспонденти ТСН.

Дитину опізнали батьки, і зараз експерти з’ясовують причини смерті. Попередньо, слідів насилля не виявлено. Однак остаточні результати будуть після завершення слідства.

Також читайте В Україні суттєво здешевшав автогаз: яка тепер його вартість

Тіло дитини виявили на полі вже після того, як там скосили урожай.

Хлопчик зник 7 липня. Надвечір вийшов зі свого двору у селі Проточі майже без одягу і відтоді його не бачили.

Василька шукали поліція, волонтери та рятувальники. Прочісували поля, ліси та обстежували водойми.

Читайте також:

Квартири, машини, гроші: що отримає держава після конфіскації майна проросійських партій (фото)

В Абхазії спалахнули протести, бо РФ хоче збудувати на території унікального заповідника резиденцію Путіна

У Кам'янці-Подільському лікарка видавала фіктивні довідки ухилянтам від армії