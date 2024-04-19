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На Дніпропетровщині знайшли тіло ще однієї загиблої після російської атаки (фото, відео)

Наслідки російського удару по Дніпропетровщині 19 квітня / © ДСНС
Наслідки російського удару по Дніпропетровщині 19 квітня / © ДСНС
Наслідки російського удару по Дніпропетровщині 19 квітня / © ДСНС

З-під завалів багатоповерхівки деблоковано тіло жінки.

У Дніпропетровській області, яку вночі та зранку 19 квітня російські терористи атакували дронами та ракетами, під завалами багатоповерхівки знайдено тіло загиблої жінки.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС, опублікувавши фото та відео з місця аварійно-рятувальних робіт.

Загалом, за попередньою інформацією ДСНС, внаслідок ворожого удару загинуло уже 7 осіб, серед яких 2 дитини. 

Ще 34 людини постраждали, серед них - 1 дитина. 

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

На Дніпропетровщині знайшли тіло ще однієї загиблої після російської атаки

На Дніпропетровщині знайшли тіло ще однієї загиблої після російської атаки

Нагадаємо, силами ППО вночі та зранку 19 квітня було збито 11 з 16 ракет та 9 з 10 "Шахедів", якими ворог атакував Дніпропетровську область. Є влучання в цивільні об'єкти і об'єкти критичної інфраструктури.

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