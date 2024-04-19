На Дніпропетровщині знайшли тіло ще однієї загиблої після російської атаки (фото, відео)

У Дніпропетровській області, яку вночі та зранку 19 квітня російські терористи атакували дронами та ракетами, під завалами багатоповерхівки знайдено тіло загиблої жінки.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС, опублікувавши фото та відео з місця аварійно-рятувальних робіт.

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Загалом, за попередньою інформацією ДСНС, внаслідок ворожого удару загинуло уже 7 осіб, серед яких 2 дитини.

Ще 34 людини постраждали, серед них - 1 дитина.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

На Дніпропетровщині знайшли тіло ще однієї загиблої після російської атаки

Нагадаємо, силами ППО вночі та зранку 19 квітня було збито 11 з 16 ракет та 9 з 10 "Шахедів", якими ворог атакував Дніпропетровську область. Є влучання в цивільні об'єкти і об'єкти критичної інфраструктури.

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