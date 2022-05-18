На Дніпропетровщину із Росії незаконно ввозили тонни метилового спирту (фото)

На Дніпропетровщину із Росії незаконно ввозили тонни метилового спирту під виглядом розчинників та реалізовували підпільним виробникам нафтопродуктів.

Про це 18 травня повідомили в Національній поліції України.

Група осіб налагодила злочинну схему та ухилялася від сплати податків. Правоохоронці вилучили 50 тон метилового спирту, дві залізничних вагони-цистерни, що належать товариству, бенефіціарними власниками якого є громадяни РФ, фіктивну документацію та "чорнові" записи.

Наразі вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно. Слідство триває.

Нагадаємо, у центрі Дніпра у вантажівки FAW відмовили гальма і вона врізалася в стовп. Водій виїхав на пішохідну зону, щоб не влаштувати ДТП, ледве не збив жінку та зніс антипаркувальні стовпчики.

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

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