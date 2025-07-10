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На Дніпропетровщині 2-річна дитина випала з вікна багатоповерхівки: що відомо про її стан (фото)
Дворічна дитина випала з вікна багатоповерхівки. Дівчинку терміново доправили до лікарні.
У місті Покров Дніпропетровської області дворічна дівчинка випала з вікна квартири на четвертому поверсі.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
Інцидент стався 10 липня. До місця події прибули рятувальники, які обережно підняли травмовану дитину на ноші та передали медикам.
«Дівчинку терміново доправили до лікарні», — йдеться в повідомленні.
На жаль, це не перший подібний випадок в Україні. У Києві в червні загинула дитина, яка випала з 15 поверху. Також ми повідомляли, що у Рівненській області загинув п’ятирічний хлопчик, який випав із вікна, спершись на москітну сітку.
Нагадаємо, в Китаї дев’ятирічна дівчинка дивом вижила після падіння з 25 поверху багатоповерхівки. Виявилося, що відчувши спеку, дівчинка, ім’я якої не розголошується, вирішила відчинити вікно. На жаль, конструкція вікна була нещільною, внаслідок чого вона впала і приземлилася на платформу 18 поверхами нижче.