На Дніпропетровщині 2-річна дитина випала з вікна багатоповерхівки: що відомо про її стан (фото)

Дитина випала з вікна / © ДСНС

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У місті Покров Дніпропетровської області дворічна дівчинка випала з вікна квартири на четвертому поверсі.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Інцидент стався 10 липня. До місця події прибули рятувальники, які обережно підняли травмовану дитину на ноші та передали медикам.

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«Дівчинку терміново доправили до лікарні», — йдеться в повідомленні.

Дитина випала з вікна / © ДСНС

Дитина випала з вікна / © ДСНС

На жаль, це не перший подібний випадок в Україні. У Києві в червні загинула дитина, яка випала з 15 поверху. Також ми повідомляли, що у Рівненській області загинув п’ятирічний хлопчик, який випав із вікна, спершись на москітну сітку.

Нагадаємо, в Китаї дев’ятирічна дівчинка дивом вижила після падіння з 25 поверху багатоповерхівки. Виявилося, що відчувши спеку, дівчинка, ім’я якої не розголошується, вирішила відчинити вікно. На жаль, конструкція вікна була нещільною, внаслідок чого вона впала і приземлилася на платформу 18 поверхами нижче.