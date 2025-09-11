- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 473
- Час на прочитання
- 1 хв
На Дніпропетровщині 2-річний хлопчик вистрелив собі в голову з пістолета
Порятунок дитини тривав усю ніч. Куля застрягла в ділянці лоба, не пошкодивши мозок.
У місті Покров Нікопольського району 2-річний хлопчик вистрелив собі в голову з пневматичного пістолета, який знайшов у шухляді тумбочки.
Про порятуток дитини розповіла медикиня «екстреної допомоги» Нікополя Валентина Марченко.
«Хлопчик знайшов у шухляді тумбочки пневматичний пістолет і вистрілив собі в голову. Куля пройшла по дотичній і застрягла в ділянці лоба», — йдеться у повідомленні.
Малюкові обробили рану, наклали асептичну пов’язку, здйснили знеболення і доправили до лікарні. Там дитину оглянув хірург, надав хірургічну допомогу, після чого та ж бригада «екстренки» доправила дитину разом з мамою на лікування до Дніпропетровської обласної дитячої клінічної лікарні.
Нагадаємо, 11-річного хлопчика застрелили під час розіграшу, відомого як «дзвінок і втеча» (Knock-and-run). На жаль, дитина померла в лікарні.