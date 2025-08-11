На Дніпропетровщині бус ТЦК влетів у трактор: постраждав 36-річний пасажир

Бус ТЦК влетів у трактор / © скриншот з відео

На Дніпровській трасі сталася жахлива аварія: мікроавтобус ТЦК в’їхав у трактор біля Широкого.

Про це повідомляють у спільноті Твій Кривий Ріг.

У результаті аварії постраждав 36-річний пасажир буса ТЦК.

«Військовозобов’язаного з артеріальною кровотечею та раною плеча повезли спершу до одного з криворізьких ТЦК, а вже потім до лікарні. Таким чином, коли на місце ДТП прибула швидка, жодного постраждалого там вже не було», — йдеться у дописі.

Раніше ТСН.ua повідомляв, що для транспортування мобілізованих з ТЦК впровадили нові правила. Згідно з новими нормами, формування списків для направлення мобілізованих з ТЦК до військових частин може здійснюватися через Реєстр «Оберіг». Ці списки можуть передаватися в електронному вигляді через систему електронного документообігу.

Зокрема, ТЦК формує іменний список особового складу військової або зведеної військової команди за допомогою реєстру «Оберіг».

Після підписання цього документа кваліфікованим електронним підписом керівника ТЦК, його надсилають електронною поштою або через систему електронного документообігу до тієї військової частини або ТЦК, куди прямує команда мобілізованих.

Простими словами: відбулася цифровізація передачі списків особового складу.