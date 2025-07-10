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На Дніпропетровщині чоловік зґвалтував дитину своїх сусідів
Зловмисник заманив дівчинку до себе додому, а тоді вчинив сексуальне насилля.
У Дніпропетровській області 67-річного чоловіка засуджено до 14 років позбавлення волі за зґвалтування малолітньої дитини.
Про це йдеться у повідомленні Дніпропетровської обласної прокуратури.
«Доведено, що засуджений, заманивши сусідську дитину до власного помешкання та застосувавши фізичну силу, зґвалтував її. На момент вчинення протиправних дій дитині виповнилося 13 років», — йдеться у повідомленні відомства.
У квітні 2025 року суд першої інстанції визнав чоловіка винним у скоєнні цього особливо тяжкого злочину. Наразі вирок набрав законної сили — 14 років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Тернопільщині 24-річного чоловіка засудили до 9 років в’язниці за зґвалтування неповнолітньої дівчинки. Чоловік залякав дитину вбивством і вчинив сексуальне насильство.