На Дніпропетровщині чоловік зґвалтував дитину своїх сусідів

Зловмисника затримано / © pixabay.com

Реклама

У Дніпропетровській області 67-річного чоловіка засуджено до 14 років позбавлення волі за зґвалтування малолітньої дитини.

Про це йдеться у повідомленні Дніпропетровської обласної прокуратури.

«Доведено, що засуджений, заманивши сусідську дитину до власного помешкання та застосувавши фізичну силу, зґвалтував її. На момент вчинення протиправних дій дитині виповнилося 13 років», — йдеться у повідомленні відомства.

Реклама

У квітні 2025 року суд першої інстанції визнав чоловіка винним у скоєнні цього особливо тяжкого злочину. Наразі вирок набрав законної сили — 14 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Тернопільщині 24-річного чоловіка засудили до 9 років в’язниці за зґвалтування неповнолітньої дівчинки. Чоловік залякав дитину вбивством і вчинив сексуальне насильство.