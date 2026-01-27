На Дніпропетровщині чоловік зізнався дружині, що зраджував її: моторошне закінчення

На Дніпропетровщині жінка вбила чоловіка

Дніпровський районний суд Дніпропетровської області завершив розгляд справи про умисне вбивство, що сталося у лютому 2025 року в селищі Слобожанське. Обвинувачену визнано винною у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Про це йдеться у вироку суду.

Обставини події

Слідство встановило, що 5 лютого 2025 року під час спільного вживання алкогольних напоїв між подружжям виник конфлікт на ґрунті ревнощів. Того дня жінка зустріла коханого після лікування. Коли їхній гість пішов додому, пара зайнялась інтимом. Після цього чоловік зізнався жінці, що зраджував їй.

«На емоціях, дізнавшись про невірність чоловіка одразу після інтимних відносин, жінка вхопила ніж і нанесла один удар у шию. Вона одразу почала надавати допомогу, притискала рану рушником і викликала "швидку", але чоловік помер за лічені хвилини».

У ході сварки жінка нанесла чоловікові один удар кухонним ножем у область шиї. Поранення виявилося смертельним — потерпілий помер на місці від масивної крововтрати та ушкодження внутрішніх органів.

Після нанесення удару жінка самостійно викликала екстрену медичну допомогу та намагалася зупинити кровотечу до приїзду лікарів.

Позиція сторін та аргументи суду

У судовому засіданні обвинувачена повністю визнала свою провину. Вона пояснила, що діяла у стані сильного емоційного збудження після того, як чоловік повідомив про свою невірність. Також було встановлено, що конфлікту передувала фізична агресія з боку загиблого.

Підсудна розповіла: хоч відносини здавалися хорошими, чоловік часто випивав, вживав наркотики та піднімав на неї руку. Він навіть псував її документи, аби вона не змогла поїхати до своїх чотирьох дітей від першого шлюбу.

Діти жінки ще на початку повномасштабного вторгнення були вивезені до Польщі задля безпеки. Жінка регулярно передавала їм кошти і мріяла про зустріч, але залишалася в Україні, бо доглядала хвору матір, а потім — маленького сина свого нового чоловіка від його попереднього шлюбу.

При призначенні покарання суд врахував наступні чинники:

Пом'якшувальні обставини: щире каяття, активне сприяння слідству, надання першої допомоги жертві одразу після події та добровільне відшкодування витрат на поховання.

Обвинувачена є матір'ю чотирьох неповнолітніх дітей. Оскільки вони перебувають за кордоном, а їхній біологічний батько обмежений у праві виїзду через воєнний стан, жінка є фактично єдиним опікуном, здатним забезпечувати їхні інтереси.

Рішення суду

Жінку визнали винною за ч. 1 ст. 115 КК України. Суд визнав обставини справи такими, що істотно знижують ступінь тяжкості злочину. На підставі статті 69 КК України жінці призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі.

До набрання вироком законної сили засуджена залишатиметься під вартою. Витрати на відшкодування збитків потерпілій стороні були сплачені у повному обсязі до оголошення вироку.