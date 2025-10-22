Графік відключення електроенергії на Дніпропетровщині: в кого і коли не буде світла 23 жовтня

Відключення світла / © ТСН

В Україні оприлюднили графіки відключень електроенергії для Дніпропетровської області. Їх застосують завтра, 23 жовтня, для збалансування енергосистеми.

Про це повідомили у ДТЕК.

Відключення світла розподілено на шість основних черг, деякі з яких мають поділ на підгрупи. Наразі відомо, що світло вимикатимуть за таким графіком:

Графіки відключень на Дніпропетровщині 23 жовтня / © ДТЕК

Нагадаємо, через серйозні пошкодження енергетичної інфраструктури, завдані російськими обстрілами, в Україні вимушено застосовуватимуться заходи обмеження споживання електроенергії.

Раніше ми писали про те, що 22 жовтня ДТЕК повідомила про вимушене запровадження тимчасових відключень електроенергії в Києві. Світла не буде в деяких районах.

Також раніше повідомлялося, що цієї зими ціни на електроенергію підвищуватися не будуть і залишаться незмінними.