Графік відключення електроенергії на Дніпропетровщині: в кого і коли не буде світла 23 жовтня
Детальний розклад відключень світла на 23 жовтня — перевірте свою чергу.
В Україні оприлюднили графіки відключень електроенергії для Дніпропетровської області. Їх застосують завтра, 23 жовтня, для збалансування енергосистеми.
Про це повідомили у ДТЕК.
Відключення світла розподілено на шість основних черг, деякі з яких мають поділ на підгрупи. Наразі відомо, що світло вимикатимуть за таким графіком:
Нагадаємо, через серйозні пошкодження енергетичної інфраструктури, завдані російськими обстрілами, в Україні вимушено застосовуватимуться заходи обмеження споживання електроенергії.
Раніше ми писали про те, що 22 жовтня ДТЕК повідомила про вимушене запровадження тимчасових відключень електроенергії в Києві. Світла не буде в деяких районах.
Також раніше повідомлялося, що цієї зими ціни на електроенергію підвищуватися не будуть і залишаться незмінними.