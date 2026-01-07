На Дніпропетровщині із 13 населених пунктів оголосили примусову евакуацію - подробиці

Евакуація / © ТСН

Реклама

На Дніпропетровщині у Дубовиківській територіальній громаді Синельниківського району оголошено примусову евакуацію сімей з дітьми з окремих населених пунктів у зв’язку з безпековою ситуацією.

Про це повідомила Дубовиківська територіальна громада на сторінці Facebook.

Згідно з повідомленням, рішення ухвалене відповідно до рішень уповноважених органів і має на меті захист життя та здоров’я дітей і їхніх родин в умовах підвищеної небезпеки.

Реклама

Примусова евакуація оголошена з таких населених пунктів громади: селище Чаплине, села Довге, Журавлинка, Зелений Гай, Касаєве, Копані, Крутеньке, Новоандріївка, Петрикове, Рівне, Таранове, Хвилі, а також Хуторо-Чаплине.

Зазначається, що евакуація проводиться організовано за участі відповідних служб. Родинам надаватиметься допомога з транспортом, розміщенням та забезпеченням першочергових потреб.

Евакуація здійснюється разом із батьками або законними представниками та триватиме протягом 30 днів — до 5 лютого 2026 року.

В теріторіальній громаді розповіли, що для отримання допомоги під час евакуації жителі можуть звертатися на єдину гарячу лінію з евакуації в Дніпропетровській області за номером 0-800-336-085, а також до гуманітарних організацій, зокрема гуманітарної місії «Проліска», благодійних фондів «Право на захист», «Роккада», «Діти нового покоління», організації «Схід-SOS», Данської ради у справах біженців та інших.

Реклама

Повідомляється, що додатковими роз’ясненнями можна звертатися до старост відповідних округів або до виконавчого комітету Дубовиківської сільської ради, а також до структурних підрозділів соціального захисту, служби у справах дітей, центру надання соціальних послуг та відділу освіти громади.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Раді оборони ухвалили рішення про обов’язкову евакуацію мешканців 14 прикордонних сіл Чернігівської області. Йдеться про населені пункти Новгород-Сіверської, Семенівської, Сновської та Городнянської громад.