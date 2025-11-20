- Дата публікації
На Дніпропетровщині люди отримали ураження струмом під час збирання грибів
Постраждалі отримали опіки кінцівок та тулуба.
У Криворізькому районі на Дніпропетровщині двоє грибарів постраждали від ураження електричним струмом.
Про це пише видання «Репортер. Кривий Ріг».
Інцидент стався 15 листопада, коли люди, збираючи гриби, випадково наступили на неізольований дріт, що перебував під напругою.
Спроба прибрати провід призвела до повторного ураження. Постраждалі отримали опіки кінцівок та тулуба.
Бригада екстреної медичної допомоги надала їм необхідну допомогу та госпіталізувала до опікового відділення Криворізької міської лікарні.
Нагадаємло, раніше мікологи назвали небезпечні та заборонені зони, де не можна збирати гриби в Україні.