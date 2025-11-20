ТСН у соціальних мережах

266
На Дніпропетровщині люди отримали ураження струмом під час збирання грибів

Постраждалі отримали опіки кінцівок та тулуба.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Білі гриби

Білі гриби / © Unsplash

У Криворізькому районі на Дніпропетровщині двоє грибарів постраждали від ураження електричним струмом.

Про це пише видання «Репортер. Кривий Ріг».

Інцидент стався 15 листопада, коли люди, збираючи гриби, випадково наступили на неізольований дріт, що перебував під напругою.

Спроба прибрати провід призвела до повторного ураження. Постраждалі отримали опіки кінцівок та тулуба.

Бригада екстреної медичної допомоги надала їм необхідну допомогу та госпіталізувала до опікового відділення Криворізької міської лікарні.

Нагадаємло, раніше мікологи назвали небезпечні та заборонені зони, де не можна збирати гриби в Україні.

