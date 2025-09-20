- Дата публікації
На Дніпропетровщині лунають вибухи: регіон під атакою російських БпЛА
Дніпропетровщина перебуває під атакою безпілотників.
У ніч проти 20 вересня у Павлограді пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.
Про це йдеться у повідомлені Суспільного.
«У Павлограді на Дніпропетровщині було чутно звуки вибухів», — йдеться у повідомленні.
Крім того, пізніше видання повідомило про вибухи, які лунали у Дніпрі.
Наразі в Дніпропетровський області зафіксовано велику кількість БпЛА суперника, які атакують Дніпро та Павлоград.
Раніше повідомлялося, що у ніч проти 18 вересня 2025 року росіяни знову атакували Україну дронами.
Ми раніше інформували, що у Міноборони РФ рапортували, що відпрацьовували удари «Кинджалами» по НАТО.