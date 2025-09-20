ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
210
Час на прочитання
1 хв

На Дніпропетровщині лунають вибухи: регіон під атакою російських БпЛА

Дніпропетровщина перебуває під атакою безпілотників.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Дніпропетровщину атакують БпЛА

Дніпропетровщину атакують БпЛА / © Associated Press

У ніч проти 20 вересня у Павлограді пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Про це йдеться у повідомлені Суспільного.

«У Павлограді на Дніпропетровщині було чутно звуки вибухів», — йдеться у повідомленні.

Крім того, пізніше видання повідомило про вибухи, які лунали у Дніпрі.

Наразі в Дніпропетровський області зафіксовано велику кількість БпЛА суперника, які атакують Дніпро та Павлоград.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 18 вересня 2025 року росіяни знову атакували Україну дронами.

Ми раніше інформували, що у Міноборони РФ рапортували, що відпрацьовували удари «Кинджалами» по НАТО.

Дата публікації
Кількість переглядів
210
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie