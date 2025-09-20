На Дніпропетровщині лунають вибухи: регіон під атакою російських БпЛА

Дніпропетровщину атакують БпЛА / © Associated Press

Реклама

У ніч проти 20 вересня у Павлограді пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Про це йдеться у повідомлені Суспільного.

«У Павлограді на Дніпропетровщині було чутно звуки вибухів», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Крім того, пізніше видання повідомило про вибухи, які лунали у Дніпрі.

Наразі в Дніпропетровський області зафіксовано велику кількість БпЛА суперника, які атакують Дніпро та Павлоград.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 18 вересня 2025 року росіяни знову атакували Україну дронами.

Ми раніше інформували, що у Міноборони РФ рапортували, що відпрацьовували удари «Кинджалами» по НАТО.