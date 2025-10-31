На Дніпропетровщині молодик скоїв подвійне вбивство

Зловмисника затримано / © pixabay.com

Реклама

У Кам’янському 25-річний чоловік вбив рідну бабусю та 52-річну місцеву жительку.

Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.

Слідчі встановили, у квартирі стався конфлікт між онуком та його бабусею.

Реклама

«Під час сварки чоловік кілька разів вдарив 72-річну жінку швейною машинкою. Від отриманих травм потерпіла померла на місці події», — йдеться у повідомленні.

Крім цього, під час досудового розслідування поліцейські встановили, що фігурант причетний до ще одного тяжкого злочину. Напередодні трагедії чоловік побив 52-річну місцеву жительку. Від отриманих тілесних ушкоджень жінка померла в лікарні.

Після завершення досудового розслідування слідчі скерували обвинувальні акти до суду.

Нагадаємо, на Київщині 48-річний чоловік після сварки до смерті побив свою співмешканку. Підозрюваного затримали, йому загрожує до 10 років ув’язнення.