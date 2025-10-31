- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 230
- Час на прочитання
- 1 хв
На Дніпропетровщині молодик скоїв подвійне вбивство
Поліція затримала 25-річного чоловіка, який вбив двої жінок. Серед жертв — рідна бабуся.
У Кам’янському 25-річний чоловік вбив рідну бабусю та 52-річну місцеву жительку.
Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.
Слідчі встановили, у квартирі стався конфлікт між онуком та його бабусею.
«Під час сварки чоловік кілька разів вдарив 72-річну жінку швейною машинкою. Від отриманих травм потерпіла померла на місці події», — йдеться у повідомленні.
Крім цього, під час досудового розслідування поліцейські встановили, що фігурант причетний до ще одного тяжкого злочину. Напередодні трагедії чоловік побив 52-річну місцеву жительку. Від отриманих тілесних ушкоджень жінка померла в лікарні.
Після завершення досудового розслідування слідчі скерували обвинувальні акти до суду.
Нагадаємо, на Київщині 48-річний чоловік після сварки до смерті побив свою співмешканку. Підозрюваного затримали, йому загрожує до 10 років ув’язнення.