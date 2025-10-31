ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
230
Час на прочитання
1 хв

На Дніпропетровщині молодик скоїв подвійне вбивство

Поліція затримала 25-річного чоловіка, який вбив двої жінок. Серед жертв — рідна бабуся.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Зловмисника затримано

Зловмисника затримано / © pixabay.com

У Кам’янському 25-річний чоловік вбив рідну бабусю та 52-річну місцеву жительку.

Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.

Слідчі встановили, у квартирі стався конфлікт між онуком та його бабусею.

«Під час сварки чоловік кілька разів вдарив 72-річну жінку швейною машинкою. Від отриманих травм потерпіла померла на місці події», — йдеться у повідомленні.

Крім цього, під час досудового розслідування поліцейські встановили, що фігурант причетний до ще одного тяжкого злочину. Напередодні трагедії чоловік побив 52-річну місцеву жительку. Від отриманих тілесних ушкоджень жінка померла в лікарні.

Після завершення досудового розслідування слідчі скерували обвинувальні акти до суду.

Нагадаємо, на Київщині 48-річний чоловік після сварки до смерті побив свою співмешканку. Підозрюваного затримали, йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Дата публікації
Кількість переглядів
230
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie