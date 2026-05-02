На Дніпропетровщині невідомі з автоматами обстріляли магазин та викрали хлопця: що відомо
Нічна стрілянина у Шахтарському: троє невідомих викрали 20-річного хлопця та обстріляли магазин з автоматичної зброї. Поліція Дніпропетровщини відкрила кримінальні провадження.
У місті Шахтарське Синельниківського району Дніпропетровської області троє невідомих чоловіків влаштували стрілянину біля місцевого магазину, після чого викрали 20-річного хлопця. Поліція вже встановила місцезнаходження потерпілого та оголосила нападників у розшук.
Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.
Конфлікт біля магазину: як усе починалося
За даними правоохоронців, подія сталася близько 23:40 1 травня. До торговельного закладу на автомобілі прибули троє невідомих. Нападники намагалися потрапити всередину приміщення, де в той час перебували охоронниця та її 20-річний знайомий.
Між чоловіками спалахнув конфлікт, який швидко переріс у бійку. Ситуація загострилася, коли нападники дістали зброю.
Зловмисники силоміць заштовхали потерпілого до свого автомобіля. Тікаючи з місця події, вони здійснили кілька пострілів з автоматичної зброї у бік магазину. Внаслідок обстрілу було пошкоджено фасад будівлі, що спричинило загоряння.
Стан потерпілого та дії поліції
Завдяки оперативним діям поліцейським вдалося знайти викраденого хлопця. Його виявили у непритомному стані. Наразі 20-річного потерпілого госпіталізовано, медики надають йому необхідну допомогу.
Поліція Дніпропетровщини відкрила кримінальні провадження за двома статтями:
ч. 4 ст. 296 (Хуліганство із застосуванням зброї);
ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини).
Зараз правоохоронці проводять комплекс оперативно-розшукових заходів, щоб встановити особи нападників та затримати їх. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин нічної стрілянини.
