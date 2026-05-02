На Дніпропетровщині невідомі з автоматами обстріляли магазин та викрали хлопця: що відомо

У місті Шахтарське Синельниківського району Дніпропетровської області троє невідомих чоловіків влаштували стрілянину біля місцевого магазину, після чого викрали 20-річного хлопця. Поліція вже встановила місцезнаходження потерпілого та оголосила нападників у розшук.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

Конфлікт біля магазину: як усе починалося

За даними правоохоронців, подія сталася близько 23:40 1 травня. До торговельного закладу на автомобілі прибули троє невідомих. Нападники намагалися потрапити всередину приміщення, де в той час перебували охоронниця та її 20-річний знайомий.

Між чоловіками спалахнув конфлікт, який швидко переріс у бійку. Ситуація загострилася, коли нападники дістали зброю.

Зловмисники силоміць заштовхали потерпілого до свого автомобіля. Тікаючи з місця події, вони здійснили кілька пострілів з автоматичної зброї у бік магазину. Внаслідок обстрілу було пошкоджено фасад будівлі, що спричинило загоряння.

Стан потерпілого та дії поліції

Завдяки оперативним діям поліцейським вдалося знайти викраденого хлопця. Його виявили у непритомному стані. Наразі 20-річного потерпілого госпіталізовано, медики надають йому необхідну допомогу.

Поліція Дніпропетровщини відкрила кримінальні провадження за двома статтями:

ч. 4 ст. 296 (Хуліганство із застосуванням зброї);

ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини).

Зараз правоохоронці проводять комплекс оперативно-розшукових заходів, щоб встановити особи нападників та затримати їх. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин нічної стрілянини.

