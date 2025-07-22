На Дніпропетровщині під час робіт на подвір’ї виявили унікальну знахідку

Пічні дверцята початку ХХ століття

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У селі Новогригорівка Павлоградського району під час здійснення робіт на подвір’ї було виявлено пічні дверцята початку ХХ століття.

Про це повідомив Павлоградський історико-краєзнавчий музей.

Такі дверцята було відлито на чавуноливарних заводах мальцовського промислового району із різноманітними асортиментом пічного та кухонного лиття.

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«На дверцятах, які нам було передано, відлито військовий натюрморт з каскою, перехрещених палашем та рушницею, на тлі вінка з лаврових гілок — озброєння важкої кавалерії часів війни 1812 року. Ймовірно, дата виготовлення дверцят може бути віднесена до 1912 року, коли відзначалося сторіччя війни 1812 року», — уточнили у музеї.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині виявили старовинний надгробок із загадковим написом. Це єдиний відомий надгробок дореволюційного часу, що зберігся на цій території. З’ясувалося, що це надгробок малюка, який народився 1898 року, а помер 1899-го.