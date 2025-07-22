ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
84
Час на прочитання
1 хв

На Дніпропетровщині під час робіт на подвір’ї виявили унікальну знахідку

Знахідку передали до музею — тепер там новий експонат.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Пічні дверцята початку ХХ століття

Пічні дверцята початку ХХ століття

У селі Новогригорівка Павлоградського району під час здійснення робіт на подвір’ї було виявлено пічні дверцята початку ХХ століття.

Про це повідомив Павлоградський історико-краєзнавчий музей.

Такі дверцята було відлито на чавуноливарних заводах мальцовського промислового району із різноманітними асортиментом пічного та кухонного лиття.

«На дверцятах, які нам було передано, відлито військовий натюрморт з каскою, перехрещених палашем та рушницею, на тлі вінка з лаврових гілок — озброєння важкої кавалерії часів війни 1812 року. Ймовірно, дата виготовлення дверцят може бути віднесена до 1912 року, коли відзначалося сторіччя війни 1812 року», — уточнили у музеї.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині виявили старовинний надгробок із загадковим написом. Це єдиний відомий надгробок дореволюційного часу, що зберігся на цій території. З’ясувалося, що це надгробок малюка, який народився 1898 року, а помер 1899-го.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie