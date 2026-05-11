На Дніпропетровщині під час ВЛК помер чоловік: у ТЦК відреагували

На Дніпропетровщині під час ВЛК мобілізованому стало зле. Медики намагалися врятувати його, але марно.

Про це повідомляє Дніпропетровський обласний ТЦК та СП.

Смерть мобілізованого під час ВЛК

Як зазначили у відомстві, 5 травня 2026 року під час перевірки військово-облікових документів група оповіщення за участю військових РТЦК та СП і поліцейського зупинила чоловіка. За даними військових, останній перебував у розшуку за порушення правил військового обліку та підлягав мобілізації.

Під час проходження військово-лікарської комісії чоловікові стало погано. На місце викликали швидку допомогу.

«Медичні працівники, які прибули за викликом, протягом 45 хвилин надавали невідкладну допомогу, після чого констатували смерть громадянина», — йдеться у повідомленні.

Наразі призначено службове розслідування та відкрито кримінальне провадження. Про результати повідомлять після завершення перевірок. У Дніпропетровському ОТЦК та СП заявили, що співпрацюють із правоохоронцями та надають усю необхідну допомогу слідству.

Раніше на Житомирщині біля приміщення ТЦК помер 50-річний чоловік, якого раніше доставили для уточнення військово-облікових даних. За даними поліції, чоловікові раптово стало зле неподалік входу до територіального центру комплектування. Медики швидкої допомоги намагалися реанімувати його, однак врятувати життя не вдалося. Попередньо слідів насильницької смерті правоохоронці не виявили. Остаточну причину смерті мають встановити судово-медична експертиза.

