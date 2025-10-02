На Дніпропетровщині подружжя до смерті побило 4-річного сина: причина катувань шокує

Подружжя до смерті замучило 4-річного сина металевою трубою на очах інших дітей / © Facebook / Дніпропетровська обласна прокуратура

Реклама

У Дніпропетровській області подружжя до смерті побило 4-річного сина за те, що він без дозволу з’їв печиво.

Про це передає Дніпропетровська обласна прокуратура.

За словами правоохоронців, у липні 2025 року протягом більше чотирьох діб жінка та чоловік руками, ногами та металевою трубою били в різні частини тіла 4-річного сина.

Реклама

Причиною знущань стала шокувальна причина — нібито дитина без дозволу взяла хліб і печиво. На тілі малюка після таких катувань було виявлено понад 20 тілесних ушкоджень — не менше 12 тілесних ушкоджень у ділянці голови та понад 10 у ділянках тулуба та кінцівок, а також вивих плеча та перелом руки. За цими тортурами спостерігали інші двоє дітей сім’ї.

Хлопчик помер від травматичного шоку.

Наразі обвинувачені перебувають під вартою без права внесення застави. Суд також розглядає позов про позбавлення батьківських прав стосовно інших двох дітей. За вчинене горе-батькам загрожує довічне позбавлення волі.

© Facebook / Дніпропетровська обласна прокуратура

© Facebook / Дніпропетровська обласна прокуратура

Раніше повідомлялося, що батьки під час відпустки випадково вбили свою дитину.