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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Війська РФ обстріляли Дніпропетровщину: пошкоджено два промислові підприємства

У Нікопольському районі ворог атакував артилерією та дронами-камікадзе Нікополь, Покровську, Марганецьку та Мирівську громади. Важких поранень зазнав чоловік, 39 років.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
У Дніпропетровській області пошкоджено два промислові підприємства

У Дніпропетровській області пошкоджено два промислові підприємства / © Олександр Вілкул / Facebook

У Нікопольському районі Дніпропетровської області пошкоджено два промислові підприємства внаслідок ворожої атаки артилерією та дронами-камікадзе.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Вілкул у Telegram.

«Кривий Ріг. На ранок 20.06.25 ситуація контрольована. У Криворізькому районі вночі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував артилерією та дронами-камікадзе Нікополь, Покровську, Марганецьку та Мирівську громади. Важких поранень зазнав чоловік, 39 років. Також пошкоджені чотири приватні будинки, два промислові підприємства, два навчальні заклади, авто та газопровід», — уточнив посадовець.

Вілкул зазначив, що у Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи — працюють.

Нагадаємо, російські війська 19 червня обстріляли низку районів Дніпропетровщини. У результаті удару пошкоджені будинки, авто, також є поранені та загиблий.

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