Росіяни обстріляли мікроавтобус у Нікополі / © Дніпропетровська ОВА

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У п’ятницю, 26 червня, ворог атакував за допомогою FPV-дрона мікроавтобус у місті Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок удару загинули двоє людей, ще 12 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Серед постраждалих внаслідок ворожого обстрілу — дві 12-річні дівчинки. Дітей невідкладно госпіталізували до лікарні, наразі медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.

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Крім того, госпіталізація знадобилася ще п’ятьом дорослим. Стан трьох із них лікарі називають важким — це чоловіки віком 54 і 43 роки, а також 46-річна жінка.

Решта поранених мешканців отримали необхідну медичну допомогу та проходитимуть курс лікування амбулаторно під наглядом лікарів. На місці атаки зафіксовано серйозні руйнування, мікроавтобус повністю понівечено.

Нагадаємо, раніше росіяни навмисно атакували FPV-дроном цивільних на дорозі в Нікополі, вбивши трьох людей, серед яких 87-річна жінка, її 51-річний син і людина на кріслі колісному, причому, за словами влади, цілили свідомо, бачачи жертв.

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