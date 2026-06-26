ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
131
Час на прочитання
1 хв

На Дніпропетровщині росіяни обстріляли мікроавтобус: є загиблі, серед поранених — діти

Внаслідок удару росіян по мікроавтобусу у Нікополі двоє людей загинуло, а серед поранених є дві 12-річні дівчинки.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Росіяни обстріляли мікроавтобус у Нікополі

Росіяни обстріляли мікроавтобус у Нікополі / © Дніпропетровська ОВА

Доповнено додатковими матеріалами

У п’ятницю, 26 червня, ворог атакував за допомогою FPV-дрона мікроавтобус у місті Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок удару загинули двоє людей, ще 12 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Серед постраждалих внаслідок ворожого обстрілу — дві 12-річні дівчинки. Дітей невідкладно госпіталізували до лікарні, наразі медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.

Крім того, госпіталізація знадобилася ще п’ятьом дорослим. Стан трьох із них лікарі називають важким — це чоловіки віком 54 і 43 роки, а також 46-річна жінка.

Решта поранених мешканців отримали необхідну медичну допомогу та проходитимуть курс лікування амбулаторно під наглядом лікарів. На місці атаки зафіксовано серйозні руйнування, мікроавтобус повністю понівечено.

Нагадаємо, раніше росіяни навмисно атакували FPV-дроном цивільних на дорозі в Нікополі, вбивши трьох людей, серед яких 87-річна жінка, її 51-річний син і людина на кріслі колісному, причому, за словами влади, цілили свідомо, бачачи жертв.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
131
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie