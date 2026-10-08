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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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На Дніпропетровщині третю добу шукають зниклу дівчинку: прикмети та фото

Правоохоронці просять про допомогу у пошуках неповнолітньої Анастасії, яка зникла на Дніпропетровщині.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Зникла Анастасія Міріна

Зникла Анастасія Міріна / © Національна поліція Дніпропетровської області

У Дніпропетровській області вже третю добу тривають пошуки неповнолітньої Анастасії Міріної. Дитина пішла з лікарняного закладу в Самарівському районі, і наразі її місцеперебування невідоме. Поліція закликає допомогти з пошуками.

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області.

Анастасія 5 жовтня близько 19:30 залишила лікарняний заклад у Самарівському районі і наразі встановити місцеперебування дівчини не вдалося.

Правоохоронці перевіряють можливі маршрути, якими могла рухатися дівчинка, а також місця, де вона може перебувати. До пошукової операції залучили додаткові наряди та відповідні служби.

За даними поліції, Анастасії на вигляд 13-14 років. Її зріст — близько 165 см, очі сірі, волосся коротке, руде. На момент зникнення була одягнена у чорні лосини, коричневу кофту та білі шкарпетки.

Поліція закликає громадян повідомляти будь-яку інформацію, яка може допомогти встановити місцеперебування дитини. Правоохоронці наголошують, що навіть незначні на перший погляд відомості можуть виявитися важливими для пошуків.

«Будь ласка, поширте інформацію — це може допомогти дитині повернутися додому», — закликали правоохоронці.

Зникла Анастасія Міріна / © Національна поліція Дніпропетровської області

Зникла Анастасія Міріна / © Національна поліція Дніпропетровської області

До слова, на Чернігівщині трирічний хлопчик загубився в полі під час збирання кукурудзи, поки мама відносила мішок. Дитина пішла в інший бік і самостійно подолала близько 6 км, намагаючись знайти маму. До пошуків залучили близько 300 людей. Згодом біля нежилого хутора знайшли іграшку хлопчика, а потім і його самого.

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