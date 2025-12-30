На Дніпропетровщині ВІЛ-позитивний чоловік вчинив насильство над дитиною: деталі шокувальної справи

Судове засідання у справі / © Офіс Генерального прокурора

Реклама

На Дніпропетровщині до 15 років позбавлення волі засудили 39-річного чоловіка, який вчинив насильницькі дії сексуального характеру щодо малолітньої дівчинки. Зловмисник знав про свій ВІЛ-позитивний статус і свідомо наразив дитину на небезпеку.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

Обставини злочину

Трагедія сталася у 2023 році. Засуджений прийшов до будинку, де раніше мешкала його знайома, не знаючи, що оселю вже орендує інша родина. У момент нападу мати дітей перебувала на роботі.

Реклама

Чоловік незаконно проник до житла, схопив дівчинку та затягнув її до кімнати. Молодшому брату дитини вдалося вибігти на подвір’я та сховатися, що, ймовірно, врятувало його. Сусіди, почувши крики дівчинки, викликали поліцію, яка затримала нападника на місці злочину.

Свідоме зараження та стан дитини

Слідство встановило, що на момент вчинення злочину чоловік достеменно знав про свій ВІЛ-позитивний статус. Попри це, він вчинив сексуальне насильство, поставивши життя дитини під загрозу.

Ображена дитина / © Офіс Генерального прокурора

За результатами медичного обстеження стало відомо, що, на щастя, інфікування дівчинки не підтвердилося.

Рішення суду

Суд підтримав позицію окружної прокуратури та визнав підсудного винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:

Реклама

ч. 4 ст. 152 (сексуальне насильство щодо малолітньої особи);

ч. 1 ст. 130 (свідоме поставлення іншої особи в небезпеку зараження ВІЛ);

ч. 1 ст. 162 (незаконне проникнення до житла).

Зловмиснику призначено 15 років позбавлення волі. Це максимальний термін, передбачений законом за сукупністю цих злочинів.

Дані про засудженого також будуть внесені до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітніх.

Нагадаємо, у Києві поліція затримала відомого спортсмена, тренера з джиу-джитсу за підозрою у сексуальному насильстві над 11-річною дівчинкою.