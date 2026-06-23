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На Дніпропетровщині ворог атакував енергетичний об’єкт ДТЕК
Без світла залишилися 34 тисячі родин у Дніпропетровській області.
На Дніпропетровщині ворог атакував енергетичний об’єкт ДТЕК.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК у Telegram.
«У ніч проти 23 червня ворог вкотре обстріляв енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини. Без світла залишилися 34 тис. родин», — йдеться у повідомленні.
Енергетики ДТЕК оперативно розпочали відновлювальні роботи.
Вже за кілька годин електропостачання повернули всім родинам, які були знеструмлені внаслідок атаки.
Раніше повідомлялось, що вдень 23 червня російська армія завдала балістичного ракетного удару по Україні. Є «прильоти» у місті Кривий Ріг.
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