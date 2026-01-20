На Дніпропетровщині введені екстрені відключення електроенергії - що відомо

ДТЕК / © ТСН

Реклама

Сьогодні вранці Росія здійснила масовані удари по території України за допомогою балістичних ракет та «шахедів», внаслідок чого багато міст залишилися без електропостачання, опалення та водопостачання.

Про це йдеться у повідомленні ДТЕК у Telegram.

На Дніпропетровщині за командою Укренерго застосовані екстрені відключення електроенергії. Під час таких відключень звичні графіки подачі світла не діють, зазначили в компанії.

Реклама

«У разі змін ми оперативно інформуватимемо мешканців через наш телеграм-канал», — повідомили в ДТЕК.

Наразі енергетики працюють над відновленням постачання електроенергії та мінімізацією наслідків атак для населення. Місцеві жителі закликають зберігати спокій і дотримуватися правил безпеки під час перебоїв у постачанні енергії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що через масовані удари з боку країни-агресора, що відбулися 20 січня, енергетична ситуація в Україні зазнала різких змін. У багатьох регіонах звичні планові обмеження електропостачання стали неактуальними. Натомість місцеві оператори були змушені перейти до режиму екстрених відключень, що розпочалися з самого ранку.