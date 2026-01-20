- Дата публікації
На Дніпропетровщині введені екстрені відключення електроенергії - що відомо
Енергетики ввели екстрені відключення електроенергії через удари РФ.
Сьогодні вранці Росія здійснила масовані удари по території України за допомогою балістичних ракет та «шахедів», внаслідок чого багато міст залишилися без електропостачання, опалення та водопостачання.
Про це йдеться у повідомленні ДТЕК у Telegram.
На Дніпропетровщині за командою Укренерго застосовані екстрені відключення електроенергії. Під час таких відключень звичні графіки подачі світла не діють, зазначили в компанії.
«У разі змін ми оперативно інформуватимемо мешканців через наш телеграм-канал», — повідомили в ДТЕК.
Наразі енергетики працюють над відновленням постачання електроенергії та мінімізацією наслідків атак для населення. Місцеві жителі закликають зберігати спокій і дотримуватися правил безпеки під час перебоїв у постачанні енергії.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що через масовані удари з боку країни-агресора, що відбулися 20 січня, енергетична ситуація в Україні зазнала різких змін. У багатьох регіонах звичні планові обмеження електропостачання стали неактуальними. Натомість місцеві оператори були змушені перейти до режиму екстрених відключень, що розпочалися з самого ранку.