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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
337
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1 хв

На Дніпропетровщині виявили старовинний надгробок із загадковим написом (фото)

Унікальний надгробок із Дніпра розповів про малюка 19 століття.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Таємничий надгробок

Таємничий надгробок / © Обласний їнформаційний

На Дніпропетровщині у селі Могилів історики знайшли старовинний надгробок з написом, який вдалося розшифрувати. Це єдиний відомий надгробок дореволюційного часу, що зберігся на цій території.

Про це повідомляє Обласний інформаційни.

Камінь, який слугував надгробком для наших пращурів, довгий час залишався загадкою: через сильне знищення написів фахівці не могли розібрати написи на ньому. Однак нещодавно історикам таки вдалося розшифрувати текст.

Виявилося, що це надгробок малюка, який народився у 1898 році, а помер у 1899-му. Зараз цей унікальний експонат готують для передачі до музею, де він збереже пам’ять про минулі покоління і розповість свою історію відвідувачам.

Історики показали знахідку з дореволюційного періоду / © Обласний їнформаційний

Історики показали знахідку з дореволюційного періоду / © Обласний їнформаційний

Історики показали знахідку з дореволюційного періоду / © Обласний їнформаційний

Історики показали знахідку з дореволюційного періоду / © Обласний їнформаційний

Старший науковий співробітник Музею історії Дніпра Кирила Габора повідомив, що музейним експонатом надгробок не стане. Забирати його з могили не будуть.

«Ну хоч „унікальщини“ немає, це радує. Але ні, музейним експонатом цей надгробок не стане, і само собою не буде вилучатись з території кладовища», — написав він у соцмережі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Одесі археологи знайшли унікальний артефакт XIV століття, який спростовує російську пропаганду.

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