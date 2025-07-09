- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 337
- Час на прочитання
- 1 хв
На Дніпропетровщині виявили старовинний надгробок із загадковим написом (фото)
Унікальний надгробок із Дніпра розповів про малюка 19 століття.
На Дніпропетровщині у селі Могилів історики знайшли старовинний надгробок з написом, який вдалося розшифрувати. Це єдиний відомий надгробок дореволюційного часу, що зберігся на цій території.
Про це повідомляє Обласний інформаційни.
Камінь, який слугував надгробком для наших пращурів, довгий час залишався загадкою: через сильне знищення написів фахівці не могли розібрати написи на ньому. Однак нещодавно історикам таки вдалося розшифрувати текст.
Виявилося, що це надгробок малюка, який народився у 1898 році, а помер у 1899-му. Зараз цей унікальний експонат готують для передачі до музею, де він збереже пам’ять про минулі покоління і розповість свою історію відвідувачам.
Старший науковий співробітник Музею історії Дніпра Кирила Габора повідомив, що музейним експонатом надгробок не стане. Забирати його з могили не будуть.
«Ну хоч „унікальщини“ немає, це радує. Але ні, музейним експонатом цей надгробок не стане, і само собою не буде вилучатись з території кладовища», — написав він у соцмережі.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Одесі археологи знайшли унікальний артефакт XIV століття, який спростовує російську пропаганду.