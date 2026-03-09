- Дата публікації
На Дніпропетровщині є зміни у русі потягів: деталі
Через безпекову ситуацію у Дніпропетровській області є зміни у русі потягів «Укрзалізниці».
На Дніпропетровщині є обмеження в русі приміських рейсів. Також вводяться додаткові зміни.
Про це повідомляє «Укрзалізниця».
Рух потягів на Дніпропетровщині змінили
Так, 9 березня тимчасово не курсуватимуть такі рейси:
№6412 Кривий Ріг-Гол — Радушна
№6413 Радушна — Кривий Ріг-Гол.
№6471 Радушна — Кривий Ріг
№6472 Кривий Ріг — Радушна
№6474 Кривий Ріг-Гол. — Нікополь
№6473 Радушна — Кривий Ріг-Гол.
Оприлюднені й змінені маршрути на 10 березня:
№6485 замість Радушна — Тимкове прямуватиме за маршрутом Кривий Ріг-Гол. — Тимкове
№6476 замість Тимкове — Радушна прямуватиме Тимкове — Кривий Ріг-Гол.
«ОВА організовує автобусні шатли між населеними пунктами», — додали у відомстві.
Пасажирів закликають слідкувати за оголошеннями на офіційних сторінках УЗ.
Атаки РФ на залізницю - останні новини
Раніше ми писали, що під час нічної атаки 7 березня РФ пошкодила залізницю. Через це що низка поїздів вимушено змінила маршрути.
Вранці 8 березня російський безпілотник влучив у пасажирський потяг «Київ-Суми». У потягу перебувало близько 200 людей.
Зранку 4 березня «Шахед» влетів у пасажирський потяг у Миколаєві. В одному з вагонів спалахнула пожежа, співробітник УЗ дістав поранення.