На Дніпропетровщині є зміни у русі потягів: деталі

На Дніпропетровщині є обмеження в русі приміських рейсів. Також вводяться додаткові зміни.

Про це повідомляє «Укрзалізниця».

Рух потягів на Дніпропетровщині змінили

Так, 9 березня тимчасово не курсуватимуть такі рейси:

№6412 Кривий Ріг-Гол — Радушна

№6413 Радушна — Кривий Ріг-Гол.

﻿﻿№6471 Радушна — Кривий Ріг

﻿﻿№6472 Кривий Ріг — Радушна

№6474 Кривий Ріг-Гол. — Нікополь

№6473 Радушна — Кривий Ріг-Гол.

Оприлюднені й змінені маршрути на 10 березня:

№6485 замість Радушна — Тимкове прямуватиме за маршрутом Кривий Ріг-Гол. — Тимкове

№6476 замість Тимкове — Радушна прямуватиме Тимкове — Кривий Ріг-Гол.

«ОВА організовує автобусні шатли між населеними пунктами», — додали у відомстві.

Пасажирів закликають слідкувати за оголошеннями на офіційних сторінках УЗ.

Атаки РФ на залізницю - останні новини

Раніше ми писали, що під час нічної атаки 7 березня РФ пошкодила залізницю. Через це що низка поїздів вимушено змінила маршрути.

Вранці 8 березня російський безпілотник влучив у пасажирський потяг «Київ-Суми». У потягу перебувало близько 200 людей.

Зранку 4 березня «Шахед» влетів у пасажирський потяг у Миколаєві. В одному з вагонів спалахнула пожежа, співробітник УЗ дістав поранення.