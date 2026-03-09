ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
104
На Дніпропетровщині є зміни у русі потягів: деталі

Через безпекову ситуацію у Дніпропетровській області є зміни у русі потягів «Укрзалізниці».

Катерина Сердюк
Потяг

Потяг / © Укрзалізниця

На Дніпропетровщині є обмеження в русі приміських рейсів. Також вводяться додаткові зміни.

Про це повідомляє «Укрзалізниця».

Рух потягів на Дніпропетровщині змінили

Так, 9 березня тимчасово не курсуватимуть такі рейси:

  • №6412 Кривий Ріг-Гол — Радушна

  • №6413 Радушна — Кривий Ріг-Гол.

  • ﻿﻿№6471 Радушна — Кривий Ріг

  • ﻿﻿№6472 Кривий Ріг — Радушна

  • №6474 Кривий Ріг-Гол. — Нікополь

  • №6473 Радушна — Кривий Ріг-Гол.

Оприлюднені й змінені маршрути на 10 березня:

  • №6485 замість Радушна — Тимкове прямуватиме за маршрутом Кривий Ріг-Гол. — Тимкове

  • №6476 замість Тимкове — Радушна прямуватиме Тимкове — Кривий Ріг-Гол.

«ОВА організовує автобусні шатли між населеними пунктами», — додали у відомстві.

Пасажирів закликають слідкувати за оголошеннями на офіційних сторінках УЗ.

Атаки РФ на залізницю - останні новини

Раніше ми писали, що під час нічної атаки 7 березня РФ пошкодила залізницю. Через це що низка поїздів вимушено змінила маршрути.

Вранці 8 березня російський безпілотник влучив у пасажирський потяг «Київ-Суми». У потягу перебувало близько 200 людей.

Зранку 4 березня «Шахед» влетів у пасажирський потяг у Миколаєві. В одному з вагонів спалахнула пожежа, співробітник УЗ дістав поранення.

