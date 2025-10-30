- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 25
- Час на прочитання
- 1 хв
На Дніпропетровщині є зміни з відключеннями світла: які графіки застосовуються
Після атаки РФ на Дніпропетровщині була потреба в екстрених знеструмленнях, утім станом на 8:50 ситуація стабілізувалася.
У Дніпропетровській області скасовані екстрені відключення світла. Область переходить до стабілізаційних графіків.
Про це повідомляє ДТЕК.
«Дніпропетровщина: за командою Укренерго переходимо до стабілізаційних графіків відключень», — йдеться у повідомленні.
У випадку наявності змін українців оперативно інформуватимуть у нашому телеграм-каналі.
Як відомо, екстрені відключення в області застосовуватися через масовану атаку РФ.
Раніше до стабілізаційних графіків відключень перейшов і Київ. Відповідну команду дало «Укренерго».
«Київ: за командою Укренерго переходимо до стабілізаційних графіків відключень», — йдеться у повідомленні.