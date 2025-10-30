ТСН у соціальних мережах

На Дніпропетровщині є зміни з відключеннями світла: які графіки застосовуються

Після атаки РФ на Дніпропетровщині була потреба в екстрених знеструмленнях, утім станом на 8:50 ситуація стабілізувалася.

У Дніпропетровській області скасовані екстрені відключення світла. Область переходить до стабілізаційних графіків.

Про це повідомляє ДТЕК.

«Дніпропетровщина: за командою Укренерго переходимо до стабілізаційних графіків відключень», — йдеться у повідомленні.

У випадку наявності змін українців оперативно інформуватимуть у нашому телеграм-каналі.

Як відомо, екстрені відключення в області застосовуватися через масовану атаку РФ.

Раніше до стабілізаційних графіків відключень перейшов і Київ. Відповідну команду дало «Укренерго».

«Київ: за командою Укренерго переходимо до стабілізаційних графіків відключень», — йдеться у повідомленні.

