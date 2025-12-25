- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 189
- Час на прочитання
- 1 хв
На Дніпропетровщині звільнено від окупантів 5 населених пунктів
Підрозділ 225-го Окремого штурмового полку. упродовж понад 100 днів безперервно утримував позиції та просувався вперед.
Понад 100 діб тривала операція зі звільнення п’яти населених пунктів на Дніпропетровщині. Йдеться про села Орестопіль, Новоселівка, Соснівка, Хороше і Вороне.
Про це повідомили в Telegram-каналі 225-го Окремого штурмового полку.
У повідомленні уточнили, що операція зі звільнення населених пунктів відбувалася за підтримки бійців 20-го армійського корпусу.
На опублікованому відео позначено села, які було звільнено — Орестопіль, Новоселівка, Соснівка, Хороше і Вороне.
Тут також є кадри зі встановленням українського прапора на звільненій від окупантів території та фотографії бійці, які брали участь в операції.
Від початку осені, коли розпочалася операція, воїни 3-го штурмового батальйону 225-го ОШП перебували на позиціях і виконували контратакувальні дії.
«Це унікальний випадок, коли підрозділ упродовж більш ніж 100 днів безперервно утримував позиції та просувався вперед. Усі бійці, які брали участь у цій операції, представлені до державних нагород», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, аналітики DeepState повідомили, що протягом минулої доби, 24 грудня, російські загарбники просунулися поблизу Кіндратівки на Сумщині, у Вовчанську на Харківщині.
Раніше повідомлялося, що українські сили повернули контроль над більшою частиною Куп’янська після контратаки.