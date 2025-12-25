ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
189
1 хв

На Дніпропетровщині звільнено від окупантів 5 населених пунктів

Підрозділ 225-го Окремого штурмового полку. упродовж понад 100 днів безперервно утримував позиції та просувався вперед.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Звільнені села на Дніпропетровщині

Звільнені села на Дніпропетровщині / © скриншот з відео

Понад 100 діб тривала операція зі звільнення п’яти населених пунктів на Дніпропетровщині. Йдеться про села Орестопіль, Новоселівка, Соснівка, Хороше і Вороне.

Про це повідомили в Telegram-каналі 225-го Окремого штурмового полку.

У повідомленні уточнили, що операція зі звільнення населених пунктів відбувалася за підтримки бійців 20-го армійського корпусу.

На опублікованому відео позначено села, які було звільнено — Орестопіль, Новоселівка, Соснівка, Хороше і Вороне.

Тут також є кадри зі встановленням українського прапора на звільненій від окупантів території та фотографії бійці, які брали участь в операції.

Від початку осені, коли розпочалася операція, воїни 3-го штурмового батальйону 225-го ОШП перебували на позиціях і виконували контратакувальні дії.

«Це унікальний випадок, коли підрозділ упродовж більш ніж 100 днів безперервно утримував позиції та просувався вперед. Усі бійці, які брали участь у цій операції, представлені до державних нагород», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, аналітики DeepState повідомили, що протягом минулої доби, 24 грудня, російські загарбники просунулися поблизу Кіндратівки на Сумщині, у Вовчанську на Харківщині.

Раніше повідомлялося, що українські сили повернули контроль над більшою частиною Куп’янська після контратаки.

