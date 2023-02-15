На добраніч та солодких снів: картинки українською, побажання у прозі та віршах, прикольні та теплі

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Щоночі перед сном близькі люди бажають один одному "Спокійної та тихої ночі". Ці слова такі прості, але водночас зігрівають душу та серце, показуючи, наскільки сильно ми турбуємося про іншу людину.
На добраніч: коханій та коханому
Надобраніч, любий. Ти в мене найкращий у Всесвіті. Я тебе обожнюю всього і повністю. Я дуже рада, коли ти поруч. Ти чаруєш мене день у день. Будь завжди зі мною. Хай присниться тобі щастя.
***
Мені важко заснути без дотику твоїх рук, мені не вистачає тебе, я дивлюся в стелю і уявляю, як ти підходиш до мене, посміхаєшся, цілуєш, як ми, не втомлюючись, насолоджуємося одне одним! Я бажаю тобі на добраніч, коханий, і вірю, що мої мрії збудуться…
***
Сьогодні за вікном сильно пахне дощем, і я відразу згадую про тебе. Хочу, щоб сьогодні ти швидко і безтурботно заснув. Дощ цієї ночі буде заколисувати тебе, і посилати тобі такі ж тихі та спокійні сновидіння.
***
Мій ніжний, ласкавий, розумний і самий улюблений чоловік, бажаю тобі запаморочливих солодких снів. М’якого та затишного тобі ліжечка, мій захисник.
***
Єдиний, ти як яскрава зірочка в моєму житті висвітлюєш мені шлях своїм бездоганним сяйвом. І я хочу, щоб ти завжди яскраво світив для мене все життя. Я люблю тебе і бажаю самих казкових і приємних сновидінь.
***
Бажаю спокійної, доброї ночі,
Щоб відпочили твої ясні очі.
Хай зоряна ніч тебе заколише,
Яскравими барвами сон твій розпише.
В солодкому сні ти побачиш мене,
Чекає вночі щастя нас неземне.
***
На добраніч, моє щастя,
Гарних снів!
Відпочити також треба
Нам усім.
Хай вночі тобі насниться
Майбуття,
Де солодке і чудове
В нас життя!
***
На добраніч, моє щастя!
Очі закривай,
Хай чудовий сон насниться,
Швидше засинай!
Я бажаю, щоб, мов в казці
Твоя ніч пройшла,
Щоби вся нечиста сила
Тебе обійшла.
***
На добраніч, кохання моє!
Хай втішається серце твоє
У мрійливому ніжному сні
Щоб приходили сни чарівні.
Ніч палає гарячою ласкою,
А тобі нехай буде казкою,
Щоб світанок тебе розбудив,
Дарував сотні нових див!
***
Солоденький снів тобі,
Спить уже все на землі.
Небо вкрилося зірками,
Обіймає ніч руками.
Хай присниться гарний сон,
Світить місяць на балкон.
Дуже я тебе люблю.
Хочеш, поруч полежу.
***
Ніч без тебе-справжнє випробування, але я, як справжній чоловік, не боюся труднощів і обов’язково їх подолаю. Благо можу хоча б побажати тобі спокійної нічки. Спи міцно, моя дівчинка!
***
Бажаю самої чудесної, чарівної, мрійливої ночі. І нехай тобі присниться дивовижний сон, в якому ти відчуєш себе неймовірно щасливою людиною.
***
Рідна, я мрію про тебе. Не можу забути твою красу, доброту, харизму і жіночність. Хочу стати героєм Твоїх Снів. Доброї ночі, моя мила дівчинка.
***
Добраніч, Солодких снів, ти тихо спи моя любов. Нехай зірки світять в темряві мої всі думки про тебе.
***
Як би далеко ти зараз не була, знай, що я думаю про тебе, сумую і шалено чекаю! На добраніч, кохана!
***
Нехай тобі присняться вночі сни,
Де з тобою разом: я і ти,
Нехай збуваються заповітні мрії,
І живемо ми в ореолі щирої любові.
***
Я бажаю тобі міцно-міцно спати,
І з ранку з зарядом сили повним встати,
Доброї ночі, спи, кохана моя,
Обожнюю і ціную, люблю тебе.
***
Цієї ночі ми забудемо про все,
Я в руках знову стискаю телефон,
Доброї ночі, нехай швидше солодкий сон,
Постукає нарешті до тебе в будинок.
***
Блиснувши на небі як вогонь,
Зірка впала на долоню,
Щоб побажати тобі без слів
Добраніч, Солодких снів!
***
Кохана, На добраніч!
Бажаю найсолодших снів!
Тебе люблю я сильно, дуже.
Ти-моя єдина любов!
На добраніч, друзі: картинки та побажання
Спокійної ночі! Бажаю тобі як слід виспатися, адже це найголовніше. І прокинутися завтра з бадьорістю і у відмінному настрої! Звичайно, можна побажати і солодких снів, і всього іншого, але найголовніше – це виспатися і відпочити!
***
На добраніч, нехай сон намалює тобі на своєму чарівнім мольберті найяскравіші казкові картини. Хай тепла ніч, співає тобі ледь чутну колискову, а світлі янголи бережуть твій спокійний сон. Нехай розсіється втома минулого дня і чистий спокій посіє в душі зерна наснаги та енергії на новий день, солодких тобі і радісних снів.
***
Таємнича ніч огорнула планету умиротворенням і спокоєм. Нехай твій сон буде яскравим і приємним, щоб зустріти світанок з посмішкою і натхненням для досягнення нових вершин! Спокійної ночі!
***
На цей сон грядущий бажаємо Вам зануритися в безтурботний спокій. Нехай Ваша душа знову набуде стан первозданної легкості і надзвичайної гармонії.
***
Нехай тобі спиться міцно, як на березі моря, солодко, як у хвойному лісі і спокійно, як в дитинстві!
***
Місяць танцює з зірками
і тихо чаклує над домами,
Щоб ангели Тебе охороняли
і солодких снів Тобі прислали.
***
Сплять замучені звірюшки,
В павутинці дрімає мушка,
Зачепившись за крючок,
Спить притихший хробачок,
А на сіренькій дорозі,
Зайці сплять, як у берлозі,
Спить загонений Камаз,
Що роздушить всіх їх в раз,
Свинка теж дріма в болоті,
Всі мікроби сплять у роті,
Спить намотаний на шину,
Вуж, попавший під машину,
Вже заснула білочка,
Впала з неба зірочка,
Тож і ти також дрімай,
І тихенько засинай.
***
Сонце в ліжечко лягає,
скоро прийде сон веселий,
нагадає він про мене.
Нічки доброї бажаю,
цьом веселий посилаю!
***
Бажаю тобі спокійної ночі,
Хай відпочинуть твої ясні очі.
На небі зіроньки хай сяють,
Твій нічний сон оберігають.
***
Спи, мій друже, спи,
Хай чарівні будуть сни.
Місяць заглядає в хату,
Вже заплющуй оченята.
Ти бажання загадай
Та мене скоріш згадай.
Будь-яку хвилину вільну
Думками до тебе лину.
Християнські побажання на добраніч
Нехай все, що приніс прожитий день, буде прийнято з душевним спокоєм… Пам’ятай, що все послано волею Божою! Нехай Ангел заколисує і присипляє тебе, оберігає своєю молитвою твій сон… Спокійних і безтурботних тобі снів!
***
Бажаю спокійної і благословенної ночі. Нехай всі труднощі і втому забере з собою минулий день, залишивши в душі вдячність Господу за придбаний досвід і мудрість. Дай Боже усім нам прокинутися в доброму здоров’ї і з безгрішними помислами.
***
Зоряне небо вабить таємничістю і безтурботністю. Бажаю тобі таких же спокійних снів і повноцінного відпочинку, а ангел-хоронитель хай оберігає твої нічні видіння від тривог і хвилювань.
***
Бажаю тобі, щоб цей вечір був справді добрим, а ніч по-справжньому спокійною та благословенною. Нехай Господь та Янгол-охоронець охороняють твій сон.
***
Добраніч, приємних снів! Нехай Господь огорне солодкістю дивних мрій, без тривог і турбот. Бажаю благословенних сновидінь, ніжного пробудження та спокійних снів.
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