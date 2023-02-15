На добраніч та солодких снів: картинки українською, побажання у прозі та віршах, прикольні та теплі

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Щоночі перед сном близькі люди бажають один одному "Спокійної та тихої ночі". Ці слова такі прості, але водночас зігрівають душу та серце, показуючи, наскільки сильно ми турбуємося про іншу людину.

На добраніч: коханій та коханому

На добраніч: картинки / Фото: ТСН.ua

Надобраніч, любий. Ти в мене найкращий у Всесвіті. Я тебе обожнюю всього і повністю. Я дуже рада, коли ти поруч. Ти чаруєш мене день у день. Будь завжди зі мною. Хай присниться тобі щастя.

***

Мені важко заснути без дотику твоїх рук, мені не вистачає тебе, я дивлюся в стелю і уявляю, як ти підходиш до мене, посміхаєшся, цілуєш, як ми, не втомлюючись, насолоджуємося одне одним! Я бажаю тобі на добраніч, коханий, і вірю, що мої мрії збудуться…

На добраніч: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Сьогодні за вікном сильно пахне дощем, і я відразу згадую про тебе. Хочу, щоб сьогодні ти швидко і безтурботно заснув. Дощ цієї ночі буде заколисувати тебе, і посилати тобі такі ж тихі та спокійні сновидіння.

***

Мій ніжний, ласкавий, розумний і самий улюблений чоловік, бажаю тобі запаморочливих солодких снів. М’якого та затишного тобі ліжечка, мій захисник.

На добраніч: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Єдиний, ти як яскрава зірочка в моєму житті висвітлюєш мені шлях своїм бездоганним сяйвом. І я хочу, щоб ти завжди яскраво світив для мене все життя. Я люблю тебе і бажаю самих казкових і приємних сновидінь.

***

Бажаю спокійної, доброї ночі,

Щоб відпочили твої ясні очі.

Хай зоряна ніч тебе заколише,

Яскравими барвами сон твій розпише.

В солодкому сні ти побачиш мене,

Чекає вночі щастя нас неземне.

На добраніч: картинки / Фото: ТСН.ua

***

На добраніч, моє щастя,

Гарних снів!

Відпочити також треба

Нам усім.



Хай вночі тобі насниться

Майбуття,

Де солодке і чудове

В нас життя!

***

На добраніч, моє щастя!

Очі закривай,

Хай чудовий сон насниться,

Швидше засинай!



Я бажаю, щоб, мов в казці

Твоя ніч пройшла,

Щоби вся нечиста сила

Тебе обійшла.

На добраніч: картинки / Фото: ТСН.ua

***

На добраніч, кохання моє!

Хай втішається серце твоє

У мрійливому ніжному сні

Щоб приходили сни чарівні.



Ніч палає гарячою ласкою,

А тобі нехай буде казкою,

Щоб світанок тебе розбудив,

Дарував сотні нових див!

***

Солоденький снів тобі,

Спить уже все на землі.

Небо вкрилося зірками,

Обіймає ніч руками.



Хай присниться гарний сон,

Світить місяць на балкон.

Дуже я тебе люблю.

Хочеш, поруч полежу.

Фото: ТСН.ua

***

Ніч без тебе-справжнє випробування, але я, як справжній чоловік, не боюся труднощів і обов’язково їх подолаю. Благо можу хоча б побажати тобі спокійної нічки. Спи міцно, моя дівчинка!

***

Бажаю самої чудесної, чарівної, мрійливої ночі. І нехай тобі присниться дивовижний сон, в якому ти відчуєш себе неймовірно щасливою людиною.

На добраніч: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Рідна, я мрію про тебе. Не можу забути твою красу, доброту, харизму і жіночність. Хочу стати героєм Твоїх Снів. Доброї ночі, моя мила дівчинка.

***

Добраніч, Солодких снів, ти тихо спи моя любов. Нехай зірки світять в темряві мої всі думки про тебе.

На добраніч: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Як би далеко ти зараз не була, знай, що я думаю про тебе, сумую і шалено чекаю! На добраніч, кохана!

***

Нехай тобі присняться вночі сни,

Де з тобою разом: я і ти,

Нехай збуваються заповітні мрії,

І живемо ми в ореолі щирої любові.

На добраніч: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Я бажаю тобі міцно-міцно спати,

І з ранку з зарядом сили повним встати,

Доброї ночі, спи, кохана моя,

Обожнюю і ціную, люблю тебе.

***

Цієї ночі ми забудемо про все,

Я в руках знову стискаю телефон,

Доброї ночі, нехай швидше солодкий сон,

Постукає нарешті до тебе в будинок.

На добраніч: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Блиснувши на небі як вогонь,

Зірка впала на долоню,

Щоб побажати тобі без слів

Добраніч, Солодких снів!

***

Кохана, На добраніч!

Бажаю найсолодших снів!

Тебе люблю я сильно, дуже.

Ти-моя єдина любов!

На добраніч, друзі: картинки та побажання

На добраніч: картинки / Фото: ТСН.ua

Спокійної ночі! Бажаю тобі як слід виспатися, адже це найголовніше. І прокинутися завтра з бадьорістю і у відмінному настрої! Звичайно, можна побажати і солодких снів, і всього іншого, але найголовніше – це виспатися і відпочити!

***

На добраніч, нехай сон намалює тобі на своєму чарівнім мольберті найяскравіші казкові картини. Хай тепла ніч, співає тобі ледь чутну колискову, а світлі янголи бережуть твій спокійний сон. Нехай розсіється втома минулого дня і чистий спокій посіє в душі зерна наснаги та енергії на новий день, солодких тобі і радісних снів.

На добраніч: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Таємнича ніч огорнула планету умиротворенням і спокоєм. Нехай твій сон буде яскравим і приємним, щоб зустріти світанок з посмішкою і натхненням для досягнення нових вершин! Спокійної ночі!

***

На цей сон грядущий бажаємо Вам зануритися в безтурботний спокій. Нехай Ваша душа знову набуде стан первозданної легкості і надзвичайної гармонії.

На добраніч: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Нехай тобі спиться міцно, як на березі моря, солодко, як у хвойному лісі і спокійно, як в дитинстві!

***