На добропільському напрямку тривають важкі бої: ситуація залишається невизначеною

Українські військові / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Реклама

На ділянці фронту поблизу Добропілля ситуація залишається напруженою. Українські війська утримують позиції, проте ворог зосередив ще більші сили.

Про це інформує 19 вересня 2025 року військовий оглядач Богдан Мирошников

Через це протистояння перейшло у тактичну площину — точиться боротьба за ключові висоти, спостережні пункти та опорні пункти.

Реклама

За словами військового оглядача, співвідношення сил і результат протистояння наразі можна оцінити як «50 на 50». Експерт наголошує, що вирішальним стане своєчасна реакція командування та стійкість українських воїнів.

Сподіваємося, що армія зможе реалізувати задум та зламати опір противника, попри важкі умови боїв.

Нагадаємо, раніше британське видання Sky News припустило, що оборона Покровська Донецької області, яка триває понад рік, ймовірно, добігає до кінця.