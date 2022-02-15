На Донбасі бойовики п'ять разів обстріляли позиції українських військових та поранили двох бійців

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.
Упродовж минулої доби, 14 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано п'ять порушень. Внаслідок дій ворога двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення.
Про це йдеться у ранкових зведеннях штабу ООС.
Так, неподалік Трьохізбенки противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів. У бік Новотроїцького російські найманці вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
На околицях Пісків ворог обстрілював позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Поблизу Мар’їнки окупанти задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та знищили 1 БПЛА противника.
Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
Унаслідок дій ворога двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я одного військовослужбовця – середньої важкості, іншого – задовільний.
Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.
Станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.
Нагадаємо:
За даними розвідки, на непідконтрольну Україні частину Донбасу окупанти завозять найманців з приватних російських військових компаній. З цих найманців бойовики формують підрозділи. Є інформація, що на передову приїхав колишній офіцер розвідки Роосії, який брав участь у бойових діях у складі приватної військової компанії "Ваґнер".
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