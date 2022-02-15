На Донбасі бойовики п'ять разів обстріляли позиції українських військових та поранили двох бійців

На Донбасі бойовики п'ять разів обстріляли позиції українських військових та поранили двох бійців

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Упродовж минулої доби, 14 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано п'ять порушень. Внаслідок дій ворога двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення.

Про це йдеться у ранкових зведеннях штабу ООС.

Так, неподалік Трьохізбенки противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів. У бік Новотроїцького російські найманці вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

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На околицях Пісків ворог обстрілював позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу Мар’їнки окупанти задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та знищили 1 БПЛА противника.

Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Унаслідок дій ворога двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я одного військовослужбовця – середньої важкості, іншого – задовільний.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Нагадаємо:

За даними розвідки, на непідконтрольну Україні частину Донбасу окупанти завозять найманців з приватних російських військових компаній. З цих найманців бойовики формують підрозділи. Є інформація, що на передову приїхав колишній офіцер розвідки Роосії, який брав участь у бойових діях у складі приватної військової компанії "Ваґнер".

Український боєць зазнав поранень під час обстрілу російськими найманцями | Новини з фронту

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