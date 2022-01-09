На Донбасі бойовики за добу шість разів обстріляли українські позиції: є поранені

На Луганщині також помітили безпілотний апарат, який перетнув лінію розмежування.
На Донбасі російські окупанти продовжують ігнорувати Мінські домовленості. 8 січня військові формування РФ шість разів обстріляли українські позиції.
Про це повідомили у штабі ООС.
У бік Пісків бойовики стріляли з мінометів калібру 82 міліметри та станкових протитанкових гранатометів. У напрямку Богданівки та Кримського окупанти стріляли зі стрілецької зброї.
Також обстрілювалися позиції українських військових поряд із Новомихайлівкою. Вогонь вели з мінометів калібру 82 міліметри, автоматичних та станкових протитанкових гранатометів.
А поряд зі Станицею Луганською пролетів російський безпілотник, який скинув уламкову гранату ВОГ-17.
На Луганщині також помітили безпілотний апарат, який перетнув лінію розмежування.
“Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я — задовільний. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли”, — розповіли в штабі ООС.
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