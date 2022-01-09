На Донбасі бойовики за добу шість разів обстріляли українські позиції: є поранені

На Донбасі бойовики за добу шість разів обстріляли українські позиції: є поранені

На Луганщині також помітили безпілотний апарат, який перетнув лінію розмежування.

На Донбасі російські окупанти продовжують ігнорувати Мінські домовленості. 8 січня військові формування РФ шість разів обстріляли українські позиції.

Про це повідомили у штабі ООС.

Також читайте Україна та світ: наші успіхи й провали на зовнішньополітичному фронті 2021 року

У бік Пісків бойовики стріляли з мінометів калібру 82 міліметри та станкових протитанкових гранатометів. У напрямку Богданівки та Кримського окупанти стріляли зі стрілецької зброї.

Також обстрілювалися позиції українських військових поряд із Новомихайлівкою. Вогонь вели з мінометів калібру 82 міліметри, автоматичних та станкових протитанкових гранатометів.

А поряд зі Станицею Луганською пролетів російський безпілотник, який скинув уламкову гранату ВОГ-17.

На Луганщині також помітили безпілотний апарат, який перетнув лінію розмежування.

“Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я — задовільний. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли”, — розповіли в штабі ООС.

Читайте також: