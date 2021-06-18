Війна на Донбасі: у ОБСЄ назвали кількість жертв серед мирного населення

Люди отримують поранення в результаті детонації боєприпасів і мін.

Жертвами війни на Донбасі від початку року стали 37 осіб. Більшість з них постраждали від вибухів мін та боєприпасів.

Про це повідомили в пресслужбі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

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Так, за даними Моніторингової місії, тільки за минулі два тижні в ході військового конфлікту на сході України постраждали чотири людини. Поранення вони отримали в результаті детонації вибухонебезпечних предметів.

З початку 2021 року поранення різного ступеня тяжкості отримали 37 цивільних: 11 з них загинули, 26 — травмовані.

“Більшість жертв — 27 — постраждали від мін, невибухлих боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів, шість — від вогню зі стрілецької зброї, чотири — від обстрілів із важкого озброєння”, — розповіли в Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ.

Нагадаємо, що Росія ігнорує статутні зобов’язання члена ОБСЄ та безпідставно погрожує повністю зупинити роботу спостерігачів СММ на кордоні з Україною.

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