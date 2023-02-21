На Донбасі чути вибухи: повідомляють про пуски з ворожих С-300

У ніч проти 21 лютого 2023 року була оголошена повітряна тривога у Донецькій області.

Пізніше на Донбасі пролунали вибухи.

Про це повідомляють у соціальних мережах.

Йдеться про ворожі пуски ракет по Донецькій області С-300 з нових позицій нижче Комиш-Зорі.

До того ж повідомили про два пуски у бік Донбасу і згорнення установки.

«Щось пішло не за планом у росіян», - йдеться у повідомленні.

Тим часом у Херсоні продовжують лунати вибухи.

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Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що після цієї війни на Донбасі нічого живого не буде.

Додамо, що раніше росіяни намагаються взяти під контроль Донбас. Але ЗСУ відбили ворога біля Бахмута і Вугледара.

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