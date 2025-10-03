- Дата публікації
На Донбасі загинув французький журналіст Антоні Лаллікан
Журналісти перебували у бронежилетах із написом «PRESS», коли сталася атака.
У Донецькій області, поблизу Дружківки, внаслідок атаки російського дрону загинув французький журналіст Антоні Лаллікана. Його колега з Kyiv Independent, Григорій Іванченко, отримав поранення.
Про це повідомила 4 окрема важка механізована бригада у Facebook.
«Внаслідок прицільного удару ворожого FPV-дрона загинув французький журналіст-фотограф Антоні Лаллікан. Разом з ним на місці працював журналіст та фотограф видання Kyiv Independent, член Української Асоціації професійних фотографів Григорій Іванченко. Він отримав поранення, наразі його стан стабільний», — йдеться у повідомленні.
Обидва журналісти перебували у бронежилетах із написом «PRESS».
Що про нього відомо
Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко повідомив, що Антоні Лаллікан розпочав свою кар’єру фотографа несподівано — у 30 років він став свідком зіткнень між сепаратистами та силами безпеки в Кашмірі, що змінило його життя та спонукало взятися за фотокамеру. Повернувшись до Франції, він документував соціальні протести, зокрема рух «жовтих жилетів», висвітлював марші та барикади в Уазі й Парижі, а також звертав увагу на житлову кризу у передмістях французької столиці та життя мігрантів.
У 2020 році Лаллікан уперше відправився у зону активного конфлікту — для висвітлення Другої карабаської війни у Вірменії. Це стало переломним моментом у його кар’єрі: він усвідомив своє покликання — передавати через фотографії голоси людей, що опинилися у вирі війни.
Після повномасштабного вторгнення Росії у березні 2022 року Антоні приїхав до України і з того часу неодноразово повертався, документуючи наслідки війни. Він розпочав довгостроковий проєкт про життя мешканців Донеччини — шахтарського регіону на сході України, який опинився в епіцентрі агресії.
Його стиль поєднував жорстку документалістику новинної фотографії з лаконічними, інтимними моментами повсякденного життя. Він знімав усе: від портретів українських боксерів, чиї очі відображали біль втрат, до солдатів на мінометах і колон цивільних, що перетинали зруйновані мости під снігом. Його роботи створювали міст між глядачем та реальною війною, передаючи емоційне та соціальне тло подій.
Лаллікан отримав низку міжнародних відзнак: премію Віктора Гюго за соціально активну фотографію 2024 року за серію про Україну, потрапив до шорт-листу премії Lucas Dolega 2024 та здобув відзнаку журі Grand Prix Paris Match Étudiant 2022. Премія Віктора Гюго, яку організовують місто Безансон, будинок-музей Віктора Гюго та асоціація Grain d’Pixel, щороку відзначає фотографів, чиї роботи перегукуються з боротьбою письменника за свободу слова, захист прав людини та протидію гнобленню, поєднуючи мистецтво з громадянською позицією.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під час виконання бойового завдання загинув журналіст комунального телеканалу «Новий Чернігів», військовослужбовець Збройних сил України Богдан Заяць.