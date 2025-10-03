ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
216
Час на прочитання
2 хв

На Донбасі загинув французький журналіст Антоні Лаллікан

Журналісти перебували у бронежилетах із написом «PRESS», коли сталася атака.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Антоні Лаллікан

Антоні Лаллікан / © L’Est Républicain

У Донецькій області, поблизу Дружківки, внаслідок атаки російського дрону загинув французький журналіст Антоні Лаллікана. Його колега з Kyiv Independent, Григорій Іванченко, отримав поранення.

Про це повідомила 4 окрема важка механізована бригада у Facebook.

«Внаслідок прицільного удару ворожого FPV-дрона загинув французький журналіст-фотограф Антоні Лаллікан. Разом з ним на місці працював журналіст та фотограф видання Kyiv Independent, член Української Асоціації професійних фотографів Григорій Іванченко. Він отримав поранення, наразі його стан стабільний», — йдеться у повідомленні.

Обидва журналісти перебували у бронежилетах із написом «PRESS».

Що про нього відомо

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко повідомив, що Антоні Лаллікан розпочав свою кар’єру фотографа несподівано — у 30 років він став свідком зіткнень між сепаратистами та силами безпеки в Кашмірі, що змінило його життя та спонукало взятися за фотокамеру. Повернувшись до Франції, він документував соціальні протести, зокрема рух «жовтих жилетів», висвітлював марші та барикади в Уазі й Парижі, а також звертав увагу на житлову кризу у передмістях французької столиці та життя мігрантів.

У 2020 році Лаллікан уперше відправився у зону активного конфлікту — для висвітлення Другої карабаської війни у Вірменії. Це стало переломним моментом у його кар’єрі: він усвідомив своє покликання — передавати через фотографії голоси людей, що опинилися у вирі війни.

Після повномасштабного вторгнення Росії у березні 2022 року Антоні приїхав до України і з того часу неодноразово повертався, документуючи наслідки війни. Він розпочав довгостроковий проєкт про життя мешканців Донеччини — шахтарського регіону на сході України, який опинився в епіцентрі агресії.

Його стиль поєднував жорстку документалістику новинної фотографії з лаконічними, інтимними моментами повсякденного життя. Він знімав усе: від портретів українських боксерів, чиї очі відображали біль втрат, до солдатів на мінометах і колон цивільних, що перетинали зруйновані мости під снігом. Його роботи створювали міст між глядачем та реальною війною, передаючи емоційне та соціальне тло подій.

Лаллікан отримав низку міжнародних відзнак: премію Віктора Гюго за соціально активну фотографію 2024 року за серію про Україну, потрапив до шорт-листу премії Lucas Dolega 2024 та здобув відзнаку журі Grand Prix Paris Match Étudiant 2022. Премія Віктора Гюго, яку організовують місто Безансон, будинок-музей Віктора Гюго та асоціація Grain d’Pixel, щороку відзначає фотографів, чиї роботи перегукуються з боротьбою письменника за свободу слова, захист прав людини та протидію гнобленню, поєднуючи мистецтво з громадянською позицією.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під час виконання бойового завдання загинув журналіст комунального телеканалу «Новий Чернігів», військовослужбовець Збройних сил України Богдан Заяць.

Дата публікації
Кількість переглядів
216
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie