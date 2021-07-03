На Донбасі неспокійно: бойовики продовжують гатити із мінометів та гранатометів

На Донбасі неспокійно: бойовики продовжують гатити із мінометів та гранатометів

Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає. На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь

На Донбасі знову неспокійно. Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників, з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Операції об'єднаних сил 3 липня.

"Від початку цієї доби зафіксовано 8 обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації. Біля населеного пункту Невельське збройні формування РФ тричі обстріляли українські позиції з мінометів 120-го калібру. В районі населеного пункту Чермалик окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Опитного противник обстріляв наші позиції з протитанкових ракетних комплексів", - розповіли в ООС.

Крім того, поблизу Золотого-4 російські найманці тричі застосували станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети.

"Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає. На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь", - йдеться у повідомленні.

В ООС наголошують, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил наразі повністю контрольована українськими військовослужбовцями.

Нагадаємо, протягом 1 липня в зоні првоедення ООС було зафіксовано 26 порушень режиму припинення вогню збройними формуваннями РФ.

Новини з фронту: штаб ООС повідомляє про 26 порушень режиму перемир'я

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання