На Донбасі окупанти дев'ять разів порушили режим тиші: поранено двох українських військових

На Донбасі окупанти дев'ять разів порушили режим тиші: поранено двох українських військових

Щоб змусити противника припинити вогневу активність наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

На Донбасі військові формування Російської Федерації дев'ять разів порушили режим тиші. В результаті чого постраждали двоє українських військових.

Про це повідомили в пресслужбі Операції об'єднаних сил.

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Як стало відомо, протягом доби 22 жовтня окупанти дев'ять разів порушили режим тиші. Стріляли поруч із Золотим-4, в сторону Катеринівки, Красногоровки, Новолуганського, Новозванівки і Луганського. Били з великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів, ракетного протитанкового комплексу і стрілецької зброї.

“Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, ще один зазнав бойового травмування. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я обох – задовільний. Щоб змусити противника припинити вогневу активність наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння”, — розповіли в Операція об'єднаних сил.

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