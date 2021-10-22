На Донбасі окупанти дев'ять разів порушили режим тиші: поранено двох українських військових

Щоб змусити противника припинити вогневу активність наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
На Донбасі військові формування Російської Федерації дев'ять разів порушили режим тиші. В результаті чого постраждали двоє українських військових.
Про це повідомили в пресслужбі Операції об'єднаних сил.
Як стало відомо, протягом доби 22 жовтня окупанти дев'ять разів порушили режим тиші. Стріляли поруч із Золотим-4, в сторону Катеринівки, Красногоровки, Новолуганського, Новозванівки і Луганського. Били з великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів, ракетного протитанкового комплексу і стрілецької зброї.
“Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, ще один зазнав бойового травмування. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я обох – задовільний. Щоб змусити противника припинити вогневу активність наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння”, — розповіли в Операція об'єднаних сил.