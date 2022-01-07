На Донбасі окупанти двічі відкрили вогонь по позиціям українських військових: стріляли з гранатометів

На Донбасі окупанти двічі відкрили вогонь по позиціям українських військових: стріляли з гранатометів

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

На Донеччині російські окупанти продовжують ігнорувати домовленості Тристоронньої контактної групи. Минулої доби, 6 січня, військові формування РФ двічі порушили режим припинення вогню.

Про це повідомили у пресслужбі ООС.

У бік Луганського окупанти стріляли з великокаліберних кулеметів. А поряд зі Старогнатівкою військові формування РФ обстрілювали українські позиції з автоматичних та протитанкових гранатометів, а також із великокаліберних кулеметів.

“Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними”, — розповіли в пресслужбі ООС.

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