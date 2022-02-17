На Донбасі окупанти гатили з важкої артилерії та втратили двох своїх бійців

На Донбасі окупанти гатили з важкої артилерії та втратили двох своїх бійців

Бойовики вісім разів відкривали вогонь по позиціях українських військових.

На Донбасі в районі проведення операції Об’єднаних сил протягом 16 лютого підтримувані Росією бойовики вкотре порушили режим припинення вогню і зазнали втрат - загинули двоє російських військових.

Про це йдеться в ранковому зведенні ООС та інформують власні джерела в українській розвідці.

Зокрема, втрати російсько-окупаційних військ 16.02.2022 року склали 2 особи:

санітарні (300) - 2 (1 - 7 омсбр 2 АК, небойовий, ймовірно, в результаті необережного поводження зі зброєю; 1 - 3 омсбр 1 АК, небойовий, в результаті особистої необережності).

Як зазначають у штабі ООС, у середу, 16 лютого, збройні формування РФ вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Від початку доби, 17 лютого, зафіксовано два порушення, бойовики застосували важку артилерію.

Так, по околицях Станиці Луганської та Новозванівки російські найманці вели вогонь з мінометів калібру 82 мм.

Поблизу Лобачевого та Водяного окупанти задіяли безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснили скидання пострілів ВОГ-17 та ВОГ-25.

У бік Луганського противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Неподалік Мар'їнки збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських захисників зі стрілецької зброї.

У напрямку Сизого противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Окрім цього по Катеринівці – зі станкових протитанкових гранатометів та автоматичних гранатометів.

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Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок ворожих дій немає.

"За поточну добу з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 2 порушення із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння", - повідомили в штабі.

По околицях Причепилівки російські найманці вели вогонь з артилерії калібру 122 мм.

Поблизу Водяного окупанти обстрілювали позиції українських захисників з мінометів калібру 120 мм.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Нагадаємо:

На Приморській ділянці фронту, яку західні розвідки називають одним з імовірних напрямків загострення, минула доба не була тихою. Нічного вторгнення не відбулось, але й не було затишшя. Окрім того, в небі українські військові помітили невідомі літаки в напрямку Водяного.

Майже 250 одиниць військової техніки на території окупованого Донбасу розмістив нині Кремль

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