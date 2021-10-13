На Донбасі окупанти обстріляли позиції українських військових: яка ситуація на передовій

На Донбасі окупанти обстріляли позиції українських військових: яка ситуація на передовій

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

На Донбасі бойовики з початку доби три рази порушили режим припинення вогню. Позиції українських воїнів вони обстріляли з протитанкових гранатометів.

Про це повідомили в пресслужбі ООС.

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Так, протягом доби, 13 жовтня, військові формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню. Бойовики обстріляли українські позиції біля Шумів, Попасної та Катеринівки. Вогонь окупанти вели з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

“Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації”, — додали в пресслужбі ООС.

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