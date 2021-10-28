На Донбасі окупанти обстріляли позиції українських воїнів: постраждали двоє військовослужбовців

Наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.

На Донбасі військові формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції українських військових.

Про це повідомили у пресслужбі Операції об'єднаних сил.

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Так, окупанти били зі зброї, забороненої Мінськими угодами: станкових протитанкових гранатометів, мінометів та великокаліберних кулеметів.

Обстріляли окупанти території біля Луганського, Кримського, Красногорівки, Новозванівки та Троїцького. На Луганщині також зафіксували політ ворожого безпілотника.

“Внаслідок ворожих дій двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїнам надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я обох — середньої важкості. Наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, — підкреслили в пресслужбі Операції об’єднаних сил.

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