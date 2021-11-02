Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

На Донбасі окупанти продовжують порушувати режим тиші, вбито українського військового

На Донбасі окупанти продовжують порушувати режим тиші, вбито українського військового

УНІАН

Українські військові відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Від початку доби, 2 листопада, збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню, 2 з яких із застосовуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомили у пресцентрі ООС.

"Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи", - йдеться в повідомленні.

По українських позиціях противник відкривав вогонь:

  • В напрямку Павлополя та Новозванівки зі стрілецької зброї.
  • Біля Причепилівки ворожі збройні формування двічі здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям.

Зазначається, що українські військові відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, чим змусили противника припинити вогневу активність. Підрозділи Об’єднаних сил продовжують контролювати ситуацію та виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Нагадаємо:

Новини світу: у Глазго Зеленський поговорив із Байденом про ситуацію на Донбасі

Новини світу: у Глазго Зеленський поговорив із Байденом про ситуацію на Донбасі

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація