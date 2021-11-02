На Донбасі окупанти продовжують порушувати режим тиші, вбито українського військового

Українські військові відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Від початку доби, 2 листопада, збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню, 2 з яких із застосовуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомили у пресцентрі ООС.
"Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи", - йдеться в повідомленні.
По українських позиціях противник відкривав вогонь:
- В напрямку Павлополя та Новозванівки зі стрілецької зброї.
- Біля Причепилівки ворожі збройні формування двічі здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям.
Зазначається, що українські військові відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, чим змусили противника припинити вогневу активність. Підрозділи Об’єднаних сил продовжують контролювати ситуацію та виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
Нагадаємо:
- У пресслужбі Головного управління розвідки Міноборониповідомили, що проросійські бойовики на Донбасі стягують на передові позиції значну кількість розвідувально-диверсійних груп, розрахунків протитанкових ракетних комплексів та снайперських пар.
- Також окупанти збільшили кількість розвідувальних постів спостереження за діяльністю підрозділів Об’єднаних сил та визначення об’єктів для ведення артилерійського (снайперського) вогню.