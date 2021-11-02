На Донбасі окупанти продовжують порушувати режим тиші, вбито українського військового

Українські військові відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Від початку доби, 2 листопада, збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню, 2 з яких із застосовуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомили у пресцентрі ООС.

"Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи", - йдеться в повідомленні.

По українських позиціях противник відкривав вогонь:

В напрямку Павлополя та Новозванівки зі стрілецької зброї.

та зі стрілецької зброї. Біля Причепилівки ворожі збройні формування двічі здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям.

Зазначається, що українські військові відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, чим змусили противника припинити вогневу активність. Підрозділи Об’єднаних сил продовжують контролювати ситуацію та виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Нагадаємо:

У пресслужбі Головного управління розвідки Міноборониповідомили, що проросійські бойовики на Донбасі стягують на передові позиції значну кількість розвідувально-диверсійних груп , розрахунків протитанкових ракетних комплексів та снайперських пар.

, розрахунків протитанкових ракетних комплексів та снайперських пар. Також окупанти збільшили кількість розвідувальних постів спостереження за діяльністю підрозділів Об’єднаних сил та визначення об’єктів для ведення артилерійського (снайперського) вогню.

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