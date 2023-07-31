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На Донбасі пролунали вибухи - моніторингові канали

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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На Донбасі пролунали вибухи - моніторингові канали

Триває неспокійна ніч для України / Фото: ТСН.ua

У ніч проти 31 липня на Донеччині знову лунають вибухи.

Під час масштабної тривоги, яка охопила всю Україну у ніч проти 1 серпня 2023 року вибухи пролунали у Краматорську та Слов'янську. 

Про це інформують моніторингові канали. 

Наразі немає повідомлень влади про інциденти. 

Інформація перевіряється та уточнюється. 

Нагадаємо, що унаслідок обстрілу Харкова є влучення у нежитлові приміщення. Також спалахнула пожежа. 

Зауважимо, що також стало відомо з чого ймовірно обстріляли Харків. За попередньою інформацією, йдеться про  ЗРК С-30. 

Додамо, що по всій території України оголосили повітряну тривогу. Проте за пів години пролунали відбої повітряної тривоги у західних та центральних областях. 

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Перегляди
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