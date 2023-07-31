На Донбасі пролунали вибухи - моніторингові канали

У ніч проти 31 липня на Донеччині знову лунають вибухи.

Під час масштабної тривоги, яка охопила всю Україну у ніч проти 1 серпня 2023 року вибухи пролунали у Краматорську та Слов'янську.

Про це інформують моніторингові канали.

Наразі немає повідомлень влади про інциденти.

Інформація перевіряється та уточнюється.

Нагадаємо, що унаслідок обстрілу Харкова є влучення у нежитлові приміщення. Також спалахнула пожежа.

Зауважимо, що також стало відомо з чого ймовірно обстріляли Харків. За попередньою інформацією, йдеться про ЗРК С-30.

Додамо, що по всій території України оголосили повітряну тривогу. Проте за пів години пролунали відбої повітряної тривоги у західних та центральних областях.