На Донбасі російські найманці гатили по позиціях ЗСУ, один військовий дістав поранення

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.
Упродовж минулої доби, 7 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.
Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.
"Позиції захисників Південного, Водяного, Невельського та Пісків (двічі) російські найманці обстрілювали зі стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я — задовільний.
"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - повідомили в штабі.
Нагадаємо:
Бойовики на Донбасі заявили про "польських найманців" у ЗСУ. Натомість у Центрі стратегічних комунікацій при Міністерстві культури та інформаційної політики спростували цю інформацію.
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