На Донбасі російські найманці гатили по позиціях ЗСУ, один військовий дістав поранення

На Донбасі російські найманці гатили по позиціях ЗСУ, один військовий дістав поранення

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Упродовж минулої доби, 7 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.

"Позиції захисників Південного, Водяного, Невельського та Пісків (двічі) російські найманці обстрілювали зі стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я — задовільний.