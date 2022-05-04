На Донбасі російські окупанти намагаються скувати дії ЗСУ - Генштаб

Російські окупанти на Донецькому та Таврійському напрямках хочуть оточити ЗСУ.
Для цього позиції українських захисників постійно обстрілюють.
Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
"На Донецькому і Таврійському напрямках, з метою сковування дій, окупанти здійснюють обстріли підрозділів наших військ. На Лиманському напрямку противник веде наступ у напрямку населеного пункту Шандриголове, бойові дії тривають. Ворог посилює угруповання військ та активізував ведення повітряної розвідки. Окупанти здійснювали штурмові дії в районі Попасної, бойові дії тривають", - йдеться в повідомленні Генштабу.
Також зазначається, що в Маріуполі російські окупанти продовжують завдавати авіаційних ударів та здійснюють вогневе ураження наших позицій в районі “Азовсталі”.
Нагадаємо, що на Запоріжжі ЗСУ добряче поколошматили окупантів. В Горлівку доправили понад сотню трупів російських загарбників.
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